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Şampiyonlar Ligi hayaline dev darbe! Nottingham Forest - Brentford: 0-2 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig’in 34. haftasında Brentford, deplasmanda Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi. City Ground Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Brentford 2-0 kazanarak haftayı 3 puanla kapattı.

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Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 23:34 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 23:34
Şampiyonlar Ligi hayaline dev darbe! Nottingham Forest - Brentford: 0-2 | MAÇ SONUCU

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Brentford'a galibiyeti getiren goller, 44. dakikada Kevin Schade ve 70. dakikada Yoane Wissa'dan geldi. Forest savunması bu pozisyonlarda hatalı görüntü çizerken, Brentford hücumu etkili performans sergiledi.

YUNUS EMRE KONAK PREMİER LİG'DE DAKİKA ALDI
Brentford forması giyen milli futbolcu Yunus Emre Konak, karşılaşmaya 84. dakikada dahil oldu. Genç oyuncu, teknik heyetin güvenini de kazanmaya çalışıyor.

PUAN DURUMU VE SIRALAMA
Bu sonuçla birlikte Nottingham Forest, son 5 lig maçında 3. mağlubiyetini alarak formsuzluğunu sürdürdü. 60 puanda kalan Forest, ilk 4 yarışında ciddi bir yara aldı ve 6. sırada kaldı.

Brentford ise bu kritik galibiyetle birlikte puanını 48'e yükseltti ve 11. sıraya tırmandı.

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