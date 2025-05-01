Brentford'a galibiyeti getiren goller, 44. dakikada Kevin Schade ve 70. dakikada Yoane Wissa'dan geldi. Forest savunması bu pozisyonlarda hatalı görüntü çizerken, Brentford hücumu etkili performans sergiledi.

YUNUS EMRE KONAK PREMİER LİG'DE DAKİKA ALDI

Brentford forması giyen milli futbolcu Yunus Emre Konak, karşılaşmaya 84. dakikada dahil oldu. Genç oyuncu, teknik heyetin güvenini de kazanmaya çalışıyor.

PUAN DURUMU VE SIRALAMA

Bu sonuçla birlikte Nottingham Forest, son 5 lig maçında 3. mağlubiyetini alarak formsuzluğunu sürdürdü. 60 puanda kalan Forest, ilk 4 yarışında ciddi bir yara aldı ve 6. sırada kaldı.

Brentford ise bu kritik galibiyetle birlikte puanını 48'e yükseltti ve 11. sıraya tırmandı.