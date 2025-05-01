Athletic Bilbao - Manchester United | CANLI

Manchester United çeyrek finalde Lyon'u eledi (AFP)

Bu kritik karşılaşma, her iki takım için de sezonun en önemli maçlarından biri olacak. Athletic Bilbao, kendi evinde oynanacak final için avantaj elde etmeye çalışırken, Manchester United ise sezonu kurtarmak adına galibiyet arayacak.