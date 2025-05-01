Athletic Bilbao - Manchester United | CANLI

Athletic Bilbao ile Manchester United, UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında karşı karşıya geliyor.
Athletic Bilbao ile Manchester United, UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında karşı karşıya geliyor.
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Athletic Bilbao - Manchester United maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Bu kritik karşılaşma, her iki takım için de sezonun en önemli maçlarından biri olacak. Athletic Bilbao, kendi evinde oynanacak final için avantaj elde etmeye çalışırken, Manchester United ise sezonu kurtarmak adına galibiyet arayacak.
ATHLETIC BILBAO - MANCHESTER UNITED MAÇI İLK 11'LERİ
ATHLETIC BILBAO: Agirrezebala, De Marcos, Vivian, Alvarez, Berchiche, Jauregizar, Galarreta, Inaki Williams, Berenguer, Nico Williams, Sannadi
MANCHESTER UNITED: Onana, Lindelöf, Maguire, Yoro, Dorgu, Ugarte, Casemiro, Mazraoui, Fernandes, Garnacho, Hojlund