Fenerbahçe transferde Jose Mourinho’unun eski öğrencisini istiyor!

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışını sürdürürken gelecek sezonun kadrosunu da şekillendirmeye başladı. Orta sahada yaşanan eksikler sonrası harekete geçen sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun Roma'dan eski öğrencisi olan ve sezon başında ayrılık sinyali veren tecrübeli yıldız oyuncu için girişimlerini hızlandırdı.
Lorenzo Pellegrini (AA)
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren ve bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, orta saha bölgesi için çarpıcı bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun Roma'dan eski öğrencisi Lorenzo Pellegrini için harekete geçti.
Lorenzo Pellegrini (AA)
ŞAMPİYONLUK YOLUNDA PLANLAMALAR SÜRÜYOR
Ligde bitime 5 hafta kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, hem sezon sonu hedefine ulaşmak hem de 2025-2026 sezonuna güçlü bir kadroyla girmek istiyor. Orta saha rotasyonunda yaşanan sakatlıklar ve cezalar nedeniyle sıkıntı yaşayan sarı-lacivertli ekip, bu bölgeye takviye yapmayı öncelikli hedefleri arasına aldı.