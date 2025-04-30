Fenerbahçe transferde Jose Mourinho’unun eski öğrencisini istiyor!

Lorenzo Pellegrini (AA)

MOURİNHO FAKTÖRÜ ÖNE ÇIKIYOR

Transferin en dikkat çeken yönlerinden biri ise, Jose Mourinho ile Pellegrini'nin Roma'da birlikte çalışmış olması. Tecrübeli teknik adamın bu hamleye onay verdiği ve eski öğrencisini kadrosunda yeniden görmek istediği ifade ediliyor. Bu durum, transferin gerçekleşme olasılığını artırıyor.