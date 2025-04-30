PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe transferde Jose Mourinho'unun eski öğrencisini istiyor!

Trendyol Süper Lig'in dev ekiplerinden Fenerbahçe, gelecek sezonn transfer çalışmalarına başladı. Sarı lacivertliler, birçok yıldızı eklediği listesine Jose Mourinho'nun yıldızını da ekledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 19:38 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 19:38
Fenerbahçe transferde Jose Mourinho’unun eski öğrencisini istiyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışını sürdürürken gelecek sezonun kadrosunu da şekillendirmeye başladı. Orta sahada yaşanan eksikler sonrası harekete geçen sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun Roma'dan eski öğrencisi olan ve sezon başında ayrılık sinyali veren tecrübeli yıldız oyuncu için girişimlerini hızlandırdı.

Lorenzo Pellegrini (AA)Lorenzo Pellegrini (AA)

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren ve bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, orta saha bölgesi için çarpıcı bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun Roma'dan eski öğrencisi Lorenzo Pellegrini için harekete geçti.

Lorenzo Pellegrini (AA)Lorenzo Pellegrini (AA)

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA PLANLAMALAR SÜRÜYOR
Ligde bitime 5 hafta kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, hem sezon sonu hedefine ulaşmak hem de 2025-2026 sezonuna güçlü bir kadroyla girmek istiyor. Orta saha rotasyonunda yaşanan sakatlıklar ve cezalar nedeniyle sıkıntı yaşayan sarı-lacivertli ekip, bu bölgeye takviye yapmayı öncelikli hedefleri arasına aldı.

Lorenzo Pellegrini (AA)Lorenzo Pellegrini (AA)

PELLEGRINI FENERBAHÇE'NİN LİSTESİNDE
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe'nin transfer listesinde AS Roma'nın yıldız oyuncusu Lorenzo Pellegrini bulunuyor. Sezon başında kulübe ayrılma talebini ileten 27 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertlilerin nabız yokladığı belirtildi. Haberde, uygun şartların oluşması halinde Pellegrini'nin Fenerbahçe'ye transfer olabileceği vurgulandı.

Lorenzo Pellegrini (AA)Lorenzo Pellegrini (AA)

MOURİNHO FAKTÖRÜ ÖNE ÇIKIYOR
Transferin en dikkat çeken yönlerinden biri ise, Jose Mourinho ile Pellegrini'nin Roma'da birlikte çalışmış olması. Tecrübeli teknik adamın bu hamleye onay verdiği ve eski öğrencisini kadrosunda yeniden görmek istediği ifade ediliyor. Bu durum, transferin gerçekleşme olasılığını artırıyor.

Lorenzo Pellegrini (AA)Lorenzo Pellegrini (AA)

PELLEGRINI'NİN SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Roma formasıyla 33 resmi maça çıkan Lorenzo Pellegrini, 3 gol ve 3 asist ile takımına katkı sağladı. Orta sahada hem ofansif hem defansif yönüyle dikkat çeken İtalyan oyuncunun piyasa değeri ve kontrat durumu da sarı-lacivertli yönetimin takibinde.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan CHP’nin jammer tiyatrosuna sert tepki: Bantların arkasında hangi şaibeli işlere karıştılar açıklasınlar
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den atama açıklaması! Kurban Bayramı ile yaz tatili birleşecek mi?
Türk Telekom
İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında yeni talep: Savcılık KİPTAŞ ve İSFALT’ın ihale belgelerini istedi
CHP’li Özel’in yolsuzluk çıkarmasında son durak Fransa!
İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında konuşulmayan detay! 1999 yılı, Murat Ongun ve ABD’nin resmi daveti | İmamoğlu’nun A Takımı ve ilişkileri
Fenerbahçe’den sansyonel transfer! Jose Mourinho onay verdi
Başkan Erdoğan İtalya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı! Terörsüz Türkiye ve Trump mesajı
PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan bahanelerle dolu fesih kongresi açıklaması: Öcalan doğrudan katılmasa da olur
Fenerbahçe’ye transferde şok! Öyle bir şey istedi ki...
Kur’an bülbülleri Külliye’de! Başkan Erdoğan’dan İslam dünyasına çağrı: Tarihin akışına yön vermek için birlik şart
Dürziler çatışmaya girdi İsrail Şam’a saldırdı! Tel Aviv Suriye’de mezhep çatışmasını kışkırtıyor
Başkan Erdoğan açıkladı: Yarısı Bizden kampanyasında destek tutarları artırıldı! Hibe tutarı 875 bin TL’ye yükseldi
Fenerbahçe’den Rafa Silva planı!
Siyonistlerde Roma hazımsızlığı! Meloni’ye tepki: İsrail’e hayır, Erdoğan’a evet
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye yolsuzluk tepkisi: Şeffaf olacaklardı bantçı oldular
Naci Görür’e İSKİ ayarı: İyi de hocam danışman olduğunuz projede İBB sıfır çekmiş!
16 yaşında istismar edildi! Dilan Bakır 4 aylık bebeği ile sırra kadem bastı! Müge Anlı detaylar karşısında şoke oldu
Murat Ongun’un ’Eko’sistemde şaibeli yükselişi! Teşrik-i mesaisi olan o isim anlattı: Bir propaganda müdürünün ihtiraslarla dolu hezeyanı
atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’dan seyircisine büyük sürpriz!