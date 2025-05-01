Fenerbahçe’den TFF’ye VAR başvurusu!

Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuruda, kadın futbol liginde sezonun son haftasında oynanacak maçlar için çift gözlemci ve temsilci atanmasını, maçların oynanacağı illerin dışındaki bölgelerden hakem, gözlemci ve temsilci görevlendirilmesini, üst klasman hakem atamalarının yapılmasını ve VAR (Video Yardımcı Hakem) uygulamasının devreye alınmasını talep etti.

Fenerbahçe, daha önce de ABB FOMGET'in Bornova'yı 12-1, Çekmeköy'ü ise 19-0 gibi farklı skorlarla mağlup ettiği karşılaşmaların "hayatın olağan akışına aykırı" olduğunu gerekçe göstererek TFF'ye başvurmuştu. Bu başvuru TFF tarafından dikkate alındı ve söz konusu müsabakalar Etik Kurulu'na sevk edildi.