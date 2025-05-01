Fenerbahçe’ye yeni kanat: Kang-in Lee!

Fenerbahçe, yeni sezonda kanat bölgesine yeni bir takviye yapmak istiyor. Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sarı-lacivertliler, sezon içerisinde Jose Mourinho ile yaşadığı polemik ile Allan-Saint Maximin ile de yola devam edilmesi beklenmiyor.



Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda Paris Saint-Germain forması giyen Kang-in Lee'yi gündemine aldı.



GİRİŞİMLERDE BULUNACAK



PSG'den kiraladığı Milan Skriniar'ın geleceği için Fransız ekibiyle temaslarda bulunan Fenerbahçe, bu görüşmelerde Güney Koreli Kang-in Lee için de girişimlerde bulunmayı planlıyor.



PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO



Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki futbolcunun PSG ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



PSG'de bu sezon 43 maçta süre bulan Kang-in Lee, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.