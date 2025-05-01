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Leroy Sane'nin istediği maaş belli oldu! Galatasaray detayı

Sezon sonunda Bayern Münih ile olan sözleşmesi bitecek olan Leroy Sane, yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya aday. Alman basını, yıldız futbolcunun maaş beklentisi ve transferdeki olası rotasıyla ilgili dikkat çeken bir habere imza attı.

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Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 22:15 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 22:15
Leroy Sane’nin istediği maaş belli oldu! Galatasaray detayı

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Kicker'da yer alan habere göre, 29 yaşındaki Alman yıldız, Bayern Münih ile yapılacak son görüşme öncesinde yıllık 10 milyon euro maaş ve 5 milyon euro imza parası talep etti. Bu rakamlar, Bayern yönetimiyle yapılacak son pazarlığın zorlu geçeceğine işaret ediyor.

Leroy Sane (AA)Leroy Sane (AA)

SUUDİ ARABİSTAN VE GALATASARAY DEVREDE
Sane'ye yalnızca Avrupa kulüpleri değil, Suudi Arabistan ekipleri de yakın ilgi gösteriyor. Körfez'den gelen tekliflerin ekonomik açıdan oldukça cazip olduğu ve oyuncunun bunu değerlendirdiği belirtiliyor.

Leroy Sane (REUTERS)Leroy Sane (REUTERS)

Öte yandan, Trendyol Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluk hedefleyen Galatasaray da daha önce Leroy Sane ile ilgilenen kulüpler arasında gösterilmişti. Sarı-kırmızılılar, gelecek sezon için yıldızlarla dolu bir kadro kurmak isterken Sane gibi dünya çapında bir ismi listenin üst sıralarında tutuyor.

Leroy Sane (AFP)Leroy Sane (AFP)

BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bayern Münih'te beşinci sezonunu geçiren Leroy Sane, 2023-24 sezonunda şu ana kadar 42 maçta görev alırken, 12 gol ve 4 asist ile skor katkısı sağladı. Hızı, birebir yeteneği ve skorer kimliğiyle hâlâ üst düzey bir kanat oyuncusu olarak değerlendiriliyor.

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