Leroy Sane’nin istediği maaş belli oldu! Galatasaray detayı

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Kicker'da yer alan habere göre, 29 yaşındaki Alman yıldız, Bayern Münih ile yapılacak son görüşme öncesinde yıllık 10 milyon euro maaş ve 5 milyon euro imza parası talep etti. Bu rakamlar, Bayern yönetimiyle yapılacak son pazarlığın zorlu geçeceğine işaret ediyor.

Leroy Sane (AA) SUUDİ ARABİSTAN VE GALATASARAY DEVREDE

Sane'ye yalnızca Avrupa kulüpleri değil, Suudi Arabistan ekipleri de yakın ilgi gösteriyor. Körfez'den gelen tekliflerin ekonomik açıdan oldukça cazip olduğu ve oyuncunun bunu değerlendirdiği belirtiliyor.