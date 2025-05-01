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Bir hayalin peşinden dev galibiyet! Real Betis - Fiorentina: 2-1 | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final ilk maçları oynandı. Evinde Fiorentina'yı ağırlayan Real Betis, rakibini 2-1 yenerek Floransa'daki rövanş için önemli bir galibiyet elde etti.

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 00:16 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 00:16
Bir hayalin peşinden dev galibiyet! Real Betis - Fiorentina: 2-1 | MAÇ SONUCU

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Tarihinde hiç uluslar arası kupası bulunmayan ve bir ilki başarmak isteyen Real Betis, UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final ilk karşılaşmasında Fiorentina'yı ağırladı.

Benito Villamarin'de oynanan maçın 6. dakikasında Abdessamad Ezzalzouli perdeyi açan isim oldu. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci devrede ise dakikalar 64'ü gösterirken Antony farkı ikiye çıkardı. Ancak Luca Ranieri 72'de konuk takımın tek sayısını kaydetti. Maç 2-1 bitti.

Bu sonuçla yeşil beyazlılar önemli bir avantaj yakalarken Mor Menekşeler ise tek gol atarak evindeki maça çıkacak olmanın tesellisi ile sahadan ayrıldı.

Rövanş 8 Mayıs'ta oynanacak.

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