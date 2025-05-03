Sarıyer ve Serik Belediyespor 1. Lig’e yükseldi

Antalya temsilcisi Serik Belediyespor, 2. Lig Kırmızı Grup'un son haftasında deplasmanda Erbaaspor'u 6-0 mağlup ederek puanını 74'e yükseltti ve şampiyonluk ipini göğüsledi. Kulüp tarihinde ilk kez 1. Lig'e yükselen Serik ekibi, büyük bir başarıya imza attı.

SARIYER 20 YIL SONRA YENİDEN 1. LİG'DE

Sarıyer, 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonu 82 puanla lider bitirdi. Son haftada İskenderunspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden İstanbul temsilcisi, tam 20 yıl sonra yeniden 1. Lig'e yükselmenin mutluluğunu yaşadı. Sarıyer, son olarak 2004-2005 sezonunda bu seviyede mücadele etmişti.

Play-Off'a Kalan Takımlar



Kırmızı Grup Play-Off Ekipleri

Elazığspor (doğrudan 3. tura yükseldi)

68 Aksaray Belediyespor

Vanspor FK

Menemen FK

Karacabey Belediyespor

Beyaz Grup Play-Off Ekipleri

Batman Petrolspor (doğrudan 3. tura yükseldi)

Kastamonuspor

Adana 01 FK

Altınordu

Beykoz A.Ş

3. Lig'e Düşen Takımlar



Kırmızı Grup'tan Küme Düşenler:

Diyarbekirspor

Nazilli Belediyespor

Giresunspor

Beyaz Grup'tan Küme Düşenler

Karaköprü Belediyespor

Altay

Afyonspor Kulübü