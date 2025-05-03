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Sarıyer ve Serik Belediyespor 1. Lig'e yükseldi

TFF 2. Lig'de normal sezon sona erdi. Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor, Beyaz Grup'ta ise Sarıyer şampiyon olarak 1. Lig biletini kaptı. Ayrıca Play-Off'a kalan ve küme düşen takımlar da netleşti. İşte detaylar…

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Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025 , 17:30 Güncelleme Tarihi :03 Mayıs 2025 , 17:32
Sarıyer ve Serik Belediyespor 1. Lig’e yükseldi

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Antalya temsilcisi Serik Belediyespor, 2. Lig Kırmızı Grup'un son haftasında deplasmanda Erbaaspor'u 6-0 mağlup ederek puanını 74'e yükseltti ve şampiyonluk ipini göğüsledi. Kulüp tarihinde ilk kez 1. Lig'e yükselen Serik ekibi, büyük bir başarıya imza attı.

SARIYER 20 YIL SONRA YENİDEN 1. LİG'DE
Sarıyer, 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonu 82 puanla lider bitirdi. Son haftada İskenderunspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden İstanbul temsilcisi, tam 20 yıl sonra yeniden 1. Lig'e yükselmenin mutluluğunu yaşadı. Sarıyer, son olarak 2004-2005 sezonunda bu seviyede mücadele etmişti.

Play-Off'a Kalan Takımlar

Kırmızı Grup Play-Off Ekipleri
Elazığspor (doğrudan 3. tura yükseldi)
68 Aksaray Belediyespor
Vanspor FK
Menemen FK
Karacabey Belediyespor

Beyaz Grup Play-Off Ekipleri
Batman Petrolspor (doğrudan 3. tura yükseldi)
Kastamonuspor
Adana 01 FK
Altınordu
Beykoz A.Ş

3. Lig'e Düşen Takımlar

Kırmızı Grup'tan Küme Düşenler:
Diyarbekirspor
Nazilli Belediyespor
Giresunspor

Beyaz Grup'tan Küme Düşenler
Karaköprü Belediyespor
Altay
Afyonspor Kulübü

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