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Fatih Tekke'den savunmaya ceza ayarı! Forma o ismin

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Trabzonspor, zorlu Kasımpaşa deplasmanında sahaya çıkacak. Karadeniz temsilcisinde maç öncesi hazırlıklar devam ederken, savunma hattında önemli bir değişiklik yaşanması bekleniyor.

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Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 21:47 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 21:47
Fatih Tekke’den savunmaya ceza ayarı! Forma o ismin

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Teknik Direktör Fatih Tekke, sarı kart cezalısı Pedro Malheiro'nun yokluğunda defans hattında rotasyona gitmeye hazırlanıyor. Sağ bekte Mustafa Eskihellaç'ın forma giymesi beklenirken, sol bekte ise 21 yaşındaki Arif Boşluk'un ilk 11'de sahaya çıkması kuvvetle muhtemel.

Genç oyuncu için bu karşılaşma önemli bir vitrin niteliği taşıyor. Arif, Tekke döneminde 4 maçta süre alırken, yalnızca Fenerbahçe karşılaşmasında ilk 11'de başlamıştı. Kasımpaşa maçıyla birlikte sezonun en kritik dönemlerinden birinde teknik heyetin güvenini kazanma şansı yakalayacak.

Savunmada Gençlik Rüzgârı
Tekke'nin cesur tercihlerle genç oyunculara forma şansı vermesi, Trabzonspor'un uzun vadeli kadro planlamasında altyapıdan gelen isimlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Arif Boşluk'un göstereceği performans, sezonun geri kalan bölümünde forma rekabetini de doğrudan etkileyebilir.

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