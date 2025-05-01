Beşiktaş’ta Paulista gelişmesi!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına devam etti.



Siyah-beyazlılara derbi öncesi müjdeli bir haber geldi. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Gabriel Paulista, perşembe günü yapılan antrenmanda takımla çalıştı.



Paulista'nın yüksek ihtimalle Fenerbahçe karşısında derbide sahada olması bekleniyor.



Öte yandan Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan bir diğer stoper Emirhan Topçu'nun durumu ise belirsizliğini koruyor. Milli stoperin durumu gün gün takip edilecek ve derbi için karar cumartesi günkü idmandan sonra verilecek.



Beşiktaş'ta Emirhan Topçu'nun yetişmemesi durumunda Fenerbahçe derbisinde savunmada Gabriel Paulista ve Tayyip Talha Sanuç'un forma giymesi bekleniyor.