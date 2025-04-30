Ziraat Türkiye Kupası’nın final organizasyonu toplantısı Riva’da yapıldı

TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, Genel Sekreter Yardımcıları Özcan Şepik ve Erkan Kıraç ile birlikte finalist kulüplerin temsilcileri ve TFF profesyonelleri katıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda final organizasyonunun tüm ayrıntıları ele alındı.

Ziraat Türkiye Kupası Finali Organizasyon Toplantısı, Riva'da Düzenlendi (TFF)

Toplantıda tribün dağılımı, bilet fiyatları ve bilet satış usulleri belirlendi. Ayrıca finalist kulüplere verilecek akreditasyon kartlarıyla ilgili detaylar netleştirildi. Organizasyon kapsamında genel güvenlik önlemleri, protokol tribünü ve locaların kullanımıyla ilgili planlamalar yapıldı. Final müsabakasından bir gün önce düzenlenecek basın toplantısı ve takımların yapacağı antrenman programları da toplantının gündemindeydi. Son olarak, karşılaşma sonrası gerçekleştirilecek olan kupa seremonisinin akışı ve medya organizasyonu da ayrıntılı şekilde ele alındı.

FİNAL HEYECANI TURKUVAZ MEDYADA

14 Mayıs'ta futbolseverlerin gözünün çevrileceği Ziraat Türkiye Kupası Finali, futbolseverlere büyük heyecan yaşatacak. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği organizasyonun son karşılaşması ATV'den canlı yayınlanacak.