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Sivasspor'un yıldızı Jan Biegaski ameliyat oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, orta saha oyuncusu Jan Bieganski’nin yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat edildiğini açıkladı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan resmi bilgilendirme ile futbolcunun sağlık durumu kamuoyuyla paylaşıldı.

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 18:19 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 20:01
Sivasspor’un yıldızı Jan Biegaski ameliyat oldu

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Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Bieganski'nin kalça bölgesinde oluşan labrum yırtığı nedeniyle Polonya'da başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi. Ameliyat, ortopedi uzmanı Dr. Tomasz Piontek tarafından gerçekleştirildi.

TEDAVİSİNE POLONYA'DA DEVAM EDİLECEK
Sivasspor, genç oyuncunun tedavi süreci ve rehabilitasyonunun bir kısmının ülkesinde sürdürüleceğini bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Jan Bieganski, kalça bölgesinde yaşadığı labrum yırtığı nedeniyle Polonya'da ortopedi uzmanı Dr. Tomasz Piontek tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun tedavi süreci ve rehabilitasyon çalışmalarının bir bölümü ülkesinde devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

SAHAYA DÖNÜŞ SÜRECİ BELİRSİZ
Bieganski'nin sahalara dönüş tarihi henüz netlik kazanmazken, kulüp sağlık heyetinin gözetiminde sürecin yakından takip edileceği öğrenildi.

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