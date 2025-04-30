Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Bieganski'nin kalça bölgesinde oluşan labrum yırtığı nedeniyle Polonya'da başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi. Ameliyat, ortopedi uzmanı Dr. Tomasz Piontek tarafından gerçekleştirildi.

TEDAVİSİNE POLONYA'DA DEVAM EDİLECEK

Sivasspor, genç oyuncunun tedavi süreci ve rehabilitasyonunun bir kısmının ülkesinde sürdürüleceğini bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Jan Bieganski, kalça bölgesinde yaşadığı labrum yırtığı nedeniyle Polonya'da ortopedi uzmanı Dr. Tomasz Piontek tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun tedavi süreci ve rehabilitasyon çalışmalarının bir bölümü ülkesinde devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

SAHAYA DÖNÜŞ SÜRECİ BELİRSİZ

Bieganski'nin sahalara dönüş tarihi henüz netlik kazanmazken, kulüp sağlık heyetinin gözetiminde sürecin yakından takip edileceği öğrenildi.