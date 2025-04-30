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Trabzonspor U19'a coşkulu karşılama

Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, Trabzon'da coşkuyla karşılandı. Eyüp Saka, gazetecilere yaptığı açıklamada, gurur duyduklarını belirterek, "Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Gönül isterdi ki kupa ile gelelim buraya ama böyle oldu. Yine de mutluyuz." dedi.

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 09:59 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 09:59
Trabzonspor U19’a coşkulu karşılama

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UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya 4-1 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, kente döndü.

UEFA Gençlik Ligi Finali'nin ardından kente gelen takım, Trabzon Havalimanı'nda aileleri ve bordo-mavili taraftarlarca coşkuyla karşılandı.

Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Direktörü Eyüp Saka, gazetecilere yaptığı açıklamada, gurur duyduklarını belirterek, "Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Gönül isterdi ki kupa ile gelelim buraya ama böyle oldu. Yine de mutluyuz." dedi.



Takım kaptanı Salih Malkoçoğlu da finale kadar yükselmenin büyük başarı olduğunu belirterek, "Sonu güzel bitebilirdi fakat olmadı. Serüven güzeldi. Tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim. Kaptanlıktan ziyade takım arkadaşlığı yapmak benim için en iyisi oldu. Onlarla beraber bu serüvende olmak gurur verici. Trabzonspor taraftarı bizi hiçbir yerde yalnız bırakmadı, her zaman bizi destekledi, yanımızda durdular. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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