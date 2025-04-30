Fenerbahçe’nin Rafa Silva önlemi!

Şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe, 4 Mayıs Pazar günü ezeli rakibi Beşiktaş'la sezonun en kritik derbilerinden birine çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu mücadeleden üç puanla ayrılarak kalan haftalara moralli girmeyi hedefliyor.



DERBİ HAZIRLIKLARI BAŞLADI



Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi çalışmalar hız kazanırken, teknik heyet özellikle rakibin hızlı geçiş hücumlarına karşı önlem almaya odaklandı. Sezonun ilk yarısında 1-0 kaybedilen maçta Siyah-Beyazlıların bu oyun planı büyük sıkıntı yaratmıştı.



Formunu yeniden yakalayan Rafa Silva'nın geçiş oyunlarındaki etkisi ve bu pozisyonları sonuçlandırmadaki yeteneği, teknik ekibin dikkatini çeken önemli detaylar arasında yer alıyor.



GEÇİŞLERE ÖZEL ÖNLEM



Teknik heyet, Beşiktaş'ın geçiş hücumlarına başlamadan önce bu süreci kesintiye uğratma planları üzerinde duruyor. Eğer bu erken müdahale mümkün olmazsa, ikinci aşamada pozisyonlara nasıl yer alınması gerektiği detaylı şekilde çalışılıyor.



Orta sahada yapılacak basit top kayıplarını minimuma indirmek, rakibe boş alan bırakmamak ve top kaybı sonrası oyuncuların pozisyon alışı üzerine yoğun taktik çalışmalar yapılıyor.



Fenerbahçe, ligin ilk yarısında Tüpraş Stadı'ndaki derbide Beşiktaş'ın geçişlerini durdurmakta zorlanmış, buna rağmen bulduğu 4-5 net fırsatı değerlendiremeyerek sahadan eli boş ayrılmıştı.