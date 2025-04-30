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Galatasaray'a Osimhen için iyi haber

Premier Lig ekibi Manchester United, sezon boyunca çok istediği Osimhen transferini dondurdu. Ada devi, Nijeryalı forvetin yerine Gyökeres'i kadrosuna katacak. Bu gelişmeyle birlikte Juventus, Osimhen için vites artırdı.

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 09:01 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 09:01
Galatasaray’a Osimhen için iyi haber

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Galatasaray'ın kiralık golcüsü Victor Osimhen'in, sezon sonunda hangi kulübe transfer olacağı belirsizliğini koruyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda attığı 31 golle kariyer rekorunu egale eden Nijeryalı santraforun adı; Arsenal, Liverpool, Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Manchester United ve Juventus gibi devlerle anılıyor.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre İngiliz devi Manchester United, aylardır kadrosuna katmak istediği Victor Osimhen'i ikinci plana aldı. Kırmızı Şeytanlar, Sporting'in golcüsü Viktor Gyökeres'i istiyor.

NAPOLİ, JUVE'YE SICAK BAKMIYOR

Haberde yer alan bilgilere göre, Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Sporting'den eski öğrencisi Victor Gyökeres'i kadrosuna katmayı planlıyor.

26 yaşındaki İsveçli, bu sezon 48 maçta 52 gol ve 12 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri ise 75 milyon euro. Manchester United'ın devreden çıkmasıyla birlikte Juventus, Nijeryalı için baskısını artırdı.

Yeni teknik direktör Igor Tudor, sezon sonunda Dusan Vlahovic ile yolların ayrılıp, Osimhen'in transfer edilmesini istiyor. Napoli yönetimi ise Osimhen'i, ezeli rakibine göndermeye sıcak bakmıyor.

SEZON SONUNDA DEĞERLENDİRECEK

Öte yandan Galatasaray Yönetimi de Nijeryalı yıldızı önümüzdeki sezonda da kadroda tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar yapılacak sponsorluk anlaşmaları ile birlikte, 26 yaşındaki santraforun bonservisini karşılamayı planlıyor.

Şu anda şampiyonluk yarışına odaklandığını belirten Victor Osimhen ise kariyeriyle ilgili net bir karara varmadı. Süper star, gelecek teklifleri sezon sonunda değerlendirecek. 75 milyon euroluk serbest kalma bedeli olan Osimhen bu sezon 36 maçta 31 gol ve 8 asist üretti.

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