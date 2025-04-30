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Solskjaer'in derbi kozu: Immobile!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Atakaş Hatayspor maçında hat-trick yapan Ciro Immobile'yi derbide en önemli gol silahı olarak görüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 14:00 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 14:00
Solskjaer’in derbi kozu: Immobile!

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Süper Lig'de son yıllarda şampiyonluk yarışına erkenden havlu atan Beşiktaş, bu sezon büyük maçlardaki performansı ile dikkat çekiyor.

Ezeli rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı bu sezon ligde 5 maç yapan Kara Kartal, rakiplerinden 10 puan topladı. G.Saray'a karşı iki maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden siyah- beyazlılar, F.Bahçe'yi Tüpraş'ta yenmiş ve Trabzonspor'dan ise 4 puan almıştı.

EN BÜYÜK SİLAHI IMMOBİLE

Büyük maçları iyi oynayan Beşiktaş'ta bu hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde en büyük gol silahı Ciro Immobile olacak. Süper Lig'deki 3 haftalık suskunluğunu Hatayspor önünde attığı 3 golle sonlandıran İtalyan futbolcu, derbiye de özel olarak hazırlanıyor.

İleride tek başına görev alması beklenen tecrübeli golcüyü, Galatasaray derbisinin yıldızı olan Portekizli Rafa Silva destekleyecek. Bu ikili derbide gole en yakın isimler olacak.

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