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Göztepe'de sakatlık şoku! Kaburgası kırıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 28 Nisan'da oynanan ve 4-1'lik galibiyetle sonuçlanan RAMS Başakşehir karşılaşmasında yaşanan sakatlıklarla sarsıldı. Mücadelede oyundan çıkmak zorunda kalan takım kaptanı İsmail Köybaşı ile Doğan Erdoğan hakkında kulüpten resmi açıklama geldi.

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 21:32 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 21:32
Göztepe’de sakatlık şoku! Kaburgası kırıldı

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Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, kaptan İsmail Köybaşı'nın kaburgasında 2 kırık tespit edildi. Başakşehir maçında yaşadığı çarpışma sonrası acı içinde oyunu terk eden Köybaşı'nın tedavisine hemen başlandığı ifade edildi.

DOĞAN ERDOĞAN'DA ADALE YIRTIĞI
Mücadelenin henüz ilk dakikalarında sakatlanan Doğan Erdoğan'ın arka adalesinde yırtık tespit edildiği bildirildi. Oyuncunun tedavisi de ivedilikle başlatıldı.

MATSUKİ'DE DE KAS YIRTIĞI
Karşılaşma sonrası kontrolleri yapılan Japon futbolcu Kuryu Matsuki'nin de adductor kasında yırtık meydana geldiği açıklandı. Kulüp, Matsuki'nin tedavi sürecine de hızlı bir şekilde başlandığını duyurdu.

DİĞER OYUNCULARIN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR
Sakatlıkları daha önce açıklanan Juan, Malcom Bokele ve Novatus Miroshi'nin tedavi süreçlerinin ise belirlenen plan dahilinde devam ettiği belirtildi.

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