Fenerbahçe’den 2 yıldıza veda!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlaması için düğmeye basıldı.
Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, gerçekleştirdikleri toplantıda 2025-2026 sezonu için transfer yol haritasını çizdi.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlaması için düğmeye basıldı.
Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, gerçekleştirdikleri toplantıda 2025-2026 sezonu için transfer yol haritasını çizdi.
Milliyet'in haberine göre, sarı-lacivertliler sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile vedalaşacak.
İlerleyen yaşları nedeniyle yeni sezonda kadroda düşünülmeyen iki tecrübeli yıldız, Fenerbahçe kariyerlerini noktalayacak.
Öte yandan, ara transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın radarına giren Youssef En-Nesyri için de iyi bir teklif gelmesi halinde satış kapısı açık tutulacak.
Bu ayrılıkların ardından, Fenerbahçe'nin transferde ilk hedefi forvet hattı olacak.
Yönetim, genç ve hızlı iki golcüyü kadroya katarak hücum hattını yeniden yapılandırmayı planlıyor.
Başkan Ali Koç'un en büyük hedeflerinden biri ise takımın yaş ortalamasını düşürmek ve daha tempolu, dinamik bir kadro oluşturarak hem Süper Lig'de hem Avrupa'da daha rekabetçi bir yapı kurmak.