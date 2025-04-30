Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıkıyor

Dev derbinin biletleri ilk olarak 1 Mayıs Perşembe günü saat 11.00'de Yüksek Divan Kurulu üyeleri, kongre üyeleri ve temsilci üyeler için satışa sunulacak. Ardından 2 Mayıs Cuma günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahipleri bilet alımına başlayabilecek. Genel satış ise 3 Mayıs Cumartesi günü başlayacak.

Biletler yalnızca www.passo.com.tr internet sitesi üzerinden satışa sunulacak ve transfer edilemeyecek.

İşte maçın bilet fiyatları