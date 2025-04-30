Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıkıyor

Dev derbinin biletleri ilk olarak 1 Mayıs Perşembe günü saat 11.00'de Yüksek Divan Kurulu üyeleri, kongre üyeleri ve temsilci üyeler için satışa sunulacak. Ardından 2 Mayıs Cuma günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahipleri bilet alımına başlayabilecek. Genel satış ise 3 Mayıs Cumartesi günü başlayacak.
Biletler yalnızca www.passo.com.tr internet sitesi üzerinden satışa sunulacak ve transfer edilemeyecek.
İşte maçın bilet fiyatları
|Kategori
|Fiyat (₺)
|Kuzey - Spor Toto
|1.200,00
|Fenerium Üst / Maraton Üst A-I Blok
|2.100,00
|Fenerium Üst / Maraton Üst B-H Blok
|2.250,00
|Fenerium Üst / Maraton Üst C-G Blok
|2.350,00
|Fenerium Üst / Maraton Üst D-F Blok
|2.650,00
|Fenerium Üst / Maraton Üst E Blok
|2.850,00
|Fenerium Alt / Maraton Alt A-I Blok
|3.950,00
|Fenerium Alt / Maraton Alt B-H Blok
|4.550,00
|Fenerium Alt / Maraton Alt C-G Blok
|5.450,00
|Fenerium Alt / Maraton Alt D-F Blok
|6.200,00
|VIP (Alt E Blok - Maraton/Fenerium)
|18.750,00
|Misafir Tribünü
|1.200,00