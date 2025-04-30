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Rodri aylar sona geri döndü!

Manchester City'de uzun süredir sahalardan uzak kalan yıldız orta saha oyuncusu Rodri, sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başladı. Eylül ayından bu yana forma giyemeyen İspanyol oyuncu, kısa sürede yeşil çimlere ayak basmak istiyor.

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 20:16 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 20:16
Rodri aylar sona geri döndü!

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Premier League'in 5. haftasında Arsenal ile 2-2 berabere biten maçta sakatlanan Rodri, ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle uzun bir tedavi süreci geçirdi. Mücadelenin 16. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası sahada tedavi gören yıldız isim, 21. dakikada yerini Kovacic'e bırakmak zorunda kalmıştı.

SEZONUN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ KAÇIRDI
Sakatlığı nedeniyle sezonun büyük bölümünü kaçıran 28 yaşındaki Rodri, bu sezon yalnızca 3 resmi maçta forma giyebildi. Bunların biri UEFA Şampiyonlar Ligi, ikisi ise Premier League karşılaşmasıydı.

Manchester City'ye Kritik Takviye
Rodri'nin dönüşü, Manchester City için büyük bir moral kaynağı oldu. Pep Guardiola'nın orta saha kurgusundaki en kilit isimlerden biri olan İspanyol oyuncunun yeniden sahalara dönmesiyle birlikte takımın dinamizminin artması bekleniyor.

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