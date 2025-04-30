Caner Erkin futbolu bıraktı mı? Menajeri açıkladı

Sosyal medya üzerinden gündeme gelen "futbolu bıraktı" haberlerine ilişkin Batur Altıparmak, iddiaları net bir dille yalanladı.

Altıparmak şunları söyledi;

"Sosyal medyada yer alan 'Caner Erkin futbolu bıraktı' şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Aktif kariyerini Eyüpspor'da sürdüren oyuncumuzun mental ve fiziksel sağlığı olanak verdiği sürece futbol oynamaya devam edecektir.

Bizzat Caner Erkin'in kendisi ve temsilcisi olarak tarafımdan yapılmayan ve sadece söylentiden ibaret olan açıklamalara lütfen itibar etmeyiniz. Saygılarımla"