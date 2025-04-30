Barcelona-Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu var mı? İşte muhtemel ilk 11’ler…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. İlk maçta Barcelona, Camp Nou'da İtalyan temsilcisi Inter'i konuk ediyor. Rövanş öncesi avantaj peşinde olan iki ekip sahada kozlarını paylaşacak. Peki Barcelona - Inter maçında Hakan Çalhanoğlu var mı? Barcelona - Inter maçı hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri…