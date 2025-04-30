Barcelona-Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu var mı? İşte muhtemel ilk 11’ler…

(Kanay:AA)
BARCELONA - INTER MAÇINDA HAKAN ÇALHANOĞLU VAR MI?
Inter'de top koşturan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun, Barcelona karşısında mücadeleye ilk 11'de yer alması bekleniyor.
(Kanay: Sosyal Medya)
BARCELONA - INTER MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER
Barcelona'da Robert Lewandowski, Alex Balde ve Marc Casado sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Inter cephesinde ise Benjamin Pavard'ın sakatlığı devam ediyor.
Barcelona'nın muhtemel 11'i: Szczesny, Kounde, Cubarsi, Inigo Martinez, Martin, De Jong, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Torres
Inter'in muhtemel 11'i: Sommer, Augusto, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram
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