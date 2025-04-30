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Barcelona-Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu var mı? İşte muhtemel ilk 11’ler…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçında Barcelona, sahasında İtalyan devi Inter'i ağırlıyor. Çeyrek finalde etkileyici performans sergileyerek tur atlayan Katalan temsilcisi, Camp Nou’daki avantajını iyi değerlendirip rövanşa rahat çıkmak istiyor. Peki Barcelona - Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu forma giyecek mi? İşte maç hakkında bilgiler…

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 11:16 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 11:16
Barcelona-Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu var mı? İşte muhtemel ilk 11’ler…

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. İlk maçta Barcelona, Camp Nou'da İtalyan temsilcisi Inter'i konuk ediyor. Rövanş öncesi avantaj peşinde olan iki ekip sahada kozlarını paylaşacak. Peki Barcelona - Inter maçında Hakan Çalhanoğlu var mı? Barcelona - Inter maçı hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri…

(Kanay:AA)(Kanay:AA)

BARCELONA-INTER MAÇISAAT KAÇTA?

Barcelona-Inter maçı, 30 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'da başlıyor.

(Kanay:AA)(Kanay:AA)

BARCELONA-INTER CANLI NEREDEN İZLENİR?

Barcelona ile Inter arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçı, TRT 1 ve CBC Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı şifresiz olarak bu kanallar üzerinden izlemek mümkün.

(Kanay:AA)(Kanay:AA)

BARCELONA - INTER MAÇINDA HAKAN ÇALHANOĞLU VAR MI?

Inter'de top koşturan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun, Barcelona karşısında mücadeleye ilk 11'de yer alması bekleniyor.

(Kanay: Sosyal Medya)(Kanay: Sosyal Medya)

BARCELONA - INTER MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

Barcelona'da Robert Lewandowski, Alex Balde ve Marc Casado sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Inter cephesinde ise Benjamin Pavard'ın sakatlığı devam ediyor.

Barcelona'nın muhtemel 11'i: Szczesny, Kounde, Cubarsi, Inigo Martinez, Martin, De Jong, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Torres

Inter'in muhtemel 11'i: Sommer, Augusto, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram

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