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Jakirovic'in öğrencileri pes etmiyor! Kayserispor - Çaykur Rizespor: 1-0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılı ekip, rakibini 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

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Giriş Tarihi :28 Nisan 2025 , 06:15 Güncelleme Tarihi :28 Nisan 2025 , 06:15
Jakirovic’in öğrencileri pes etmiyor! Kayserispor - Çaykur Rizespor: 1-0 | MAÇ SONUCU

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Kayserispor'a üç puanı getiren gol, 43. dakikada Mehdi Bourabia'dan geldi. İlk yarıda bulduğu golün avantajını iyi değerlendiren ev sahibi ekip, kalan sürede skoru koruyarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor puanını 40'a yükselterek Süper Lig'de 12. sıraya tırmandı. Konuk ekip Çaykur Rizespor ise 37 puanda kalarak haftayı 14. sırada tamamladı.

Süper Lig'in 34. haftasında Kayserispor, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Rizespor ise sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Taha'nın sağ kanattan ortasında arka direkte Hojer şutunu çekti ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
20. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bekay'ın köşeye sert şutunda kaleci Bilal topu kornere çelmeyi başardı.
41. dakikada Karimi'nin pasında topla buluşan Bourabia'nın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
43. dakikada Karimi'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde yükselen Bourabia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak ağlarla buluştu. 1-0
48. dakikada Taha'nın sağ kanattan ortasında savunmadan seken topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Kartal'ın sert şutunda, ağlara giden topu savunma son anda çıkarmayı başardı.
60. dakikada sol kanattan çizgiye inen Cardoso topu ceza sahasına çevirdi, müsait pozisyondaki Nazon, topa istediği gibi vuramadı.
82. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kartal'ın sert şutunda kaleci Grbic, üzerine gelen topu uzaklaştırdı.

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