Gent, karşılaşmanın 33. dakikasında Omri Gandelman ile öne geçse de, Club Brugge kısa sürede toparlandı. İlk yarının uzatma dakikalarında Romeo Vermant'ın golüyle eşitliği yakalayan Brugge, ikinci yarıda fırtına gibi esti.
Gent, karşılaşmanın 33. dakikasında Omri Gandelman ile öne geçse de, Club Brugge kısa sürede toparlandı. İlk yarının uzatma dakikalarında Romeo Vermant'ın golüyle eşitliği yakalayan Brugge, ikinci yarıda fırtına gibi esti.
50. dakikada bir kez daha Romeo Vermant sahneye çıkarak takımını öne geçirirken, 57 ve 60. dakikalarda Christos Tzolis'in kaydettiği gollerle farkı açtı ve mücadele 4-1 sona erdi.
CLUB BRUGGE LİDERLİĞE YÜKSELDİ
Bu önemli galibiyetin ardından Club Brugge, maç fazlasıyla 46 puana ulaştı ve Union Saint-Gilloise'ın 2 puan önüne geçerek liderlik koltuğuna oturdu. Gent ise 26 puanla 6. sıradaki yerinde kaldı.
GELECEK HAFTA PROGRAMI
Şampiyonluk etabında gelecek hafta Club Brugge, zorlu Genk deplasmanına konuk olacak. Gent ise sahasında Antwerp'i ağırlayacak.