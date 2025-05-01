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Zirve için dev adım! Club Brugge - Gent: 4-1 | MAÇ SONUCU

Belçika Ligi Şampiyonluk Etabı’nın 7. haftasında Club Brugge, sahasında Gent’i konuk etti. Jan Breydel Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1’lik skorla kazanarak zirve yarışında kritik bir galibiyete imza attı.

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Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 19:36 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 19:36
Zirve için dev adım! Club Brugge - Gent: 4-1 | MAÇ SONUCU

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Gent, karşılaşmanın 33. dakikasında Omri Gandelman ile öne geçse de, Club Brugge kısa sürede toparlandı. İlk yarının uzatma dakikalarında Romeo Vermant'ın golüyle eşitliği yakalayan Brugge, ikinci yarıda fırtına gibi esti.

Romeo Verman (AFP)Romeo Verman (AFP)

50. dakikada bir kez daha Romeo Vermant sahneye çıkarak takımını öne geçirirken, 57 ve 60. dakikalarda Christos Tzolis'in kaydettiği gollerle farkı açtı ve mücadele 4-1 sona erdi.

Romeo Verman ve Christos Tzolis (AFP)Romeo Verman ve Christos Tzolis (AFP)

CLUB BRUGGE LİDERLİĞE YÜKSELDİ
Bu önemli galibiyetin ardından Club Brugge, maç fazlasıyla 46 puana ulaştı ve Union Saint-Gilloise'ın 2 puan önüne geçerek liderlik koltuğuna oturdu. Gent ise 26 puanla 6. sıradaki yerinde kaldı.

Christos Tzolis (AFP)Christos Tzolis (AFP)

GELECEK HAFTA PROGRAMI
Şampiyonluk etabında gelecek hafta Club Brugge, zorlu Genk deplasmanına konuk olacak. Gent ise sahasında Antwerp'i ağırlayacak.

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