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Gent, karşılaşmanın 33. dakikasında Omri Gandelman ile öne geçse de, Club Brugge kısa sürede toparlandı. İlk yarının uzatma dakikalarında Romeo Vermant'ın golüyle eşitliği yakalayan Brugge, ikinci yarıda fırtına gibi esti.

Romeo Verman (AFP) 50. dakikada bir kez daha Romeo Vermant sahneye çıkarak takımını öne geçirirken, 57 ve 60. dakikalarda Christos Tzolis'in kaydettiği gollerle farkı açtı ve mücadele 4-1 sona erdi.