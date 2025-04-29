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Trabzonspor'da Oleksandr Zubkov durdurulamıyor

Trabzonspor'un Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 9 maçta attığı 18 golün 7'sini kaydeden Zubkov, bu dönemde takımının en golcü ismi oldu.

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Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 15:49 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 15:49
Trabzonspor’da Oleksandr Zubkov durdurulamıyor

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Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zubkov, son haftalarda gollerine devam ediyor.

Bordo-mavili takım, Süper Lig'de 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 olmak üzere son 9 maçta rakip fileleri 18 kez havalandırdı.

Karadeniz ekibinde söz konusu dönemde 7 golle en golcü oyuncu, ara transfer döneminde Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibinden 6 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya dahil edilen Zubkov oldu.

Ligde 19 golle gol krallığında üçüncü sırada yer alan Simon Banza, bu dönemde Zubkov'un gerisinde kaldı. Demokratik Kongolu oyuncu, söz konusu dönemde 4 golle Zubkov'u takip etti.

Ozan Tufan ile bir diğer Ukraynalı oyuncu Sikan 2'şer kez rakip fileleri havalandırırken Mendy, Draguş ve Mustafa Eskihellaç da 1'er gol kaydetti.

Ligdeki 10 maçta 591 dakika görev alan ve 5 gol atan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 karşılaşmada 279 dakika forma giyip 2 gol kaydeden Zubkov, son haftalarda ilk 11'in değişmez isimlerinden oldu.

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