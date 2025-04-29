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CANLI MAÇ TAKİBİ | Arsenal-PSG maçı saat kaçta, şifresiz mi? TRT Spor canlı yayın frekans bilgisi…

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan yarı final mücadeleleriyle devam ediyor. Devler sahnesinin ilk yarı final karşılaşmasında İngiliz devi Arsenal, Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain’i Emirates Stadyumu’nda ağırlıyor. Peki Arsenal-PSG maçı saat kaçta, şifresiz mi? Arsenal-PSG maçı hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri…

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Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 12:37 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 12:37
CANLI MAÇ TAKİBİ | Arsenal-PSG maçı saat kaçta, şifresiz mi? TRT Spor canlı yayın frekans bilgisi…

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İki maçlı eleme sistemiyle oynanacak bu kritik eşleşme, futbolseverlerin merakla beklediği anlara sahne olacak. Özellikle "Arsenal - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi izlenebilir?" soruları araştırılıyor. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar ve TRT Spor canlı yayın bilgileri...

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

ARSENAL-PSG SAAT KAÇTA?

Arsenal-PSG maçı, 29 Nisan Salı günü saat 22:00'da oynanacak.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

ARSENAL-PSG CANLI NEREDEN İZLENİR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile PSG arasında oynanacak yarı final karşılaşması, TRT Spor ve Azerbaycan kanalı İçtimai TV üzerinden canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Mücadeleyi bu kanallar üzerinden şifresiz izlemek mümkün olacak.

ARSENAL-PSG MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

TRT SPOR CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11.958 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 27.500

FEC: 5/6

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