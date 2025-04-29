CANLI MAÇ TAKİBİ | Arsenal-PSG maçı saat kaçta, şifresiz mi? TRT Spor canlı yayın frekans bilgisi…

İki maçlı eleme sistemiyle oynanacak bu kritik eşleşme, futbolseverlerin merakla beklediği anlara sahne olacak. Özellikle "Arsenal - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi izlenebilir?" soruları araştırılıyor. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar ve TRT Spor canlı yayın bilgileri...
(Kaynak: AA)
ARSENAL-PSG SAAT KAÇTA?
Arsenal-PSG maçı, 29 Nisan Salı günü saat 22:00'da oynanacak.
(Kaynak: AA)
ARSENAL-PSG CANLI NEREDEN İZLENİR?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile PSG arasında oynanacak yarı final karşılaşması, TRT Spor ve Azerbaycan kanalı İçtimai TV üzerinden canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Mücadeleyi bu kanallar üzerinden şifresiz izlemek mümkün olacak.
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