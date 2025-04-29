CANLI MAÇ TAKİBİ | Arsenal-PSG maçı saat kaçta, şifresiz mi? TRT Spor canlı yayın frekans bilgisi…

İki maçlı eleme sistemiyle oynanacak bu kritik eşleşme, futbolseverlerin merakla beklediği anlara sahne olacak. Özellikle "Arsenal - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi izlenebilir?" soruları araştırılıyor. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar ve TRT Spor canlı yayın bilgileri...