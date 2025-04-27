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Kırmızılar şampiyon! Liverpool - Tottenham: 5-1 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de Tottenham'ı ağırlayan Liverpool, 1-0 geriye düştüğü mücadelede rakibini 5-1 yenerek 4 yıl sonra yeniden şampiyon oldu.

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Giriş Tarihi :27 Nisan 2025 , 20:25 Güncelleme Tarihi :27 Nisan 2025 , 20:25
Kırmızılar şampiyon! Liverpool - Tottenham: 5-1 | MAÇ SONUCU

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Karşılaşmada gol perdesini 12. dakikada Dominic Solanke açtı. 16'da Luis Diaz eşitliği getirirken Alexis Mac Allister takımını 2-1 öne geçirdi. 34'te Cody Gakpo farkı ikiye çıkardı. İlk devre 3-1 sona erdi.

İkinci yarıda dkikalar 63'ü gösterirken Liverpool'un simge ismi Mohamed Salah, takımının 4. golünü kaydetti. 69'da ise Desitnu Udogie, ev sahibi adına kendi ağlarını havalandırdı. Maç 5-1 sona erdi.

Bu sonuçla bitime 4 hafta kala en yakın rakibi Arsenal'in 15 puan önünde olan Liverpool, 2019-2020 sezonundan bu yana ilk kez şampiyonluğa uzanma başarısı gösterdi. Toplamda ise 20. kez mutlu sona ulaştı. Ayrıca Manchester United ile sayısını da eşitledi.

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