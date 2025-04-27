Karşılaşmada gol perdesini 12. dakikada Dominic Solanke açtı. 16'da Luis Diaz eşitliği getirirken Alexis Mac Allister takımını 2-1 öne geçirdi. 34'te Cody Gakpo farkı ikiye çıkardı. İlk devre 3-1 sona erdi.

İkinci yarıda dkikalar 63'ü gösterirken Liverpool'un simge ismi Mohamed Salah, takımının 4. golünü kaydetti. 69'da ise Desitnu Udogie, ev sahibi adına kendi ağlarını havalandırdı. Maç 5-1 sona erdi.

Bu sonuçla bitime 4 hafta kala en yakın rakibi Arsenal'in 15 puan önünde olan Liverpool, 2019-2020 sezonundan bu yana ilk kez şampiyonluğa uzanma başarısı gösterdi. Toplamda ise 20. kez mutlu sona ulaştı. Ayrıca Manchester United ile sayısını da eşitledi.