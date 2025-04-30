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Cyriel Dessers'ten Mourinho açıklaması! "Selam vermesi çok anlamlı"

Avrupa arenasında oynanan Fenerbahçe - Rangers karşılaşmasında, yalnızca skor değil, arka planda yaşananlar da gündem yarattı. İskoç ekibinin golcü ismi Cyriel Dessers, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, Jose Mourinho ile olan geçmişine dair samimi ifadeler kullandı.

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 23:23 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 23:23
Cyriel Dessers’ten Mourinho açıklaması! Selam vermesi çok anlamlı

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İtalya'da gerçekleşen bir karşılaşma sonrası ünlü teknik adamla ayaküstü konuşma fırsatı yakaladığını belirten Nijeryalı futbolcu, aradan geçen zamanın ardından, deneyimli çalıştırıcının kendisini hatırlayarak selam vermesinin oldukça anlamlı olduğunu vurguladı.

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Maç sonrası medyaya konuşan Mourinho, başarılı performansı övdü. Dessers için "Bugün sahadaki en etkili oyuncuydu" şeklinde yorum yaptı. Bununla birlikte bu seviyede oynamanın süreklilik gerektirdiğini de dile getirdi. Tecrübeli santrfor, mücadelede fileleri bir kez havalandırdı, bir asist yaptı; iki pozisyon ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

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Kariyerinde NAC Breda formasıyla geçirdiği döneme de değinen Dessers, orada kurduğu bağların hâlâ sürdüğünü söyledi. Zaman içinde o şehre ve eski stadyuma dönme ihtimalinin kendisini heyecanlandırdığını da ifade etti.

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