Cyriel Dessers'ten Mourinho açıklaması! "Selam vermesi çok anlamlı"

İtalya'da gerçekleşen bir karşılaşma sonrası ünlü teknik adamla ayaküstü konuşma fırsatı yakaladığını belirten Nijeryalı futbolcu, aradan geçen zamanın ardından, deneyimli çalıştırıcının kendisini hatırlayarak selam vermesinin oldukça anlamlı olduğunu vurguladı.

PORTEKİZLİ HOCADAN SÜRPRİZ SÖZLER

Maç sonrası medyaya konuşan Mourinho, başarılı performansı övdü. Dessers için "Bugün sahadaki en etkili oyuncuydu" şeklinde yorum yaptı. Bununla birlikte bu seviyede oynamanın süreklilik gerektirdiğini de dile getirdi. Tecrübeli santrfor, mücadelede fileleri bir kez havalandırdı, bir asist yaptı; iki pozisyon ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

HOLLANDA DÖNEMİNE DAİR ÖZLEM

Kariyerinde NAC Breda formasıyla geçirdiği döneme de değinen Dessers, orada kurduğu bağların hâlâ sürdüğünü söyledi. Zaman içinde o şehre ve eski stadyuma dönme ihtimalinin kendisini heyecanlandırdığını da ifade etti.