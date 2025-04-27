Trabzonspor'dan hakem tepkisi! "Camiamız lime lime ediliyor"

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Alanyaspor'u 4-3 yendikleri maçın ardından şunları söyledi;

"Maçtan sonra şurada konuşmaktan nefret ediyoruz. Camiamız lime lime ediliyor, buna sessiz kalamayız. Lütfen diyoruz artık. Şu çocukların emeğine yazık. Federasyon başkanının MHK'da etkisi var mı yoksa kendisine operasyon mu yapılıyor, bunu kendisi bilecek.

VAR'ın başında hangi uyruktan, kimin olduğu önemli değil. Burada sistemsel bir hata var. Kimisi 'yapı' der, kimisi başka bir şey ama var yani bir şey var. Kesinlikle bir şey var. Trabzonspor üzerine bir oyun oynanıyor. Buna 'dur' diyecek olan da TFF başkanıdır."