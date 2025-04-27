Ev sahibi Bournemouth, 23. dakikada Antoine Semenyo'nun attığı golle öne geçti ve ilk yarıyı üstün kapattı. Ancak 68. dakikada Evanilson'un gördüğü direkt kırmızı kart, Bournemouth'un oyun planını bozdu ve kalan dakikalarda 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldılar.

Manchester United, uzun süre gol aradığı maçta 90+6. dakikada Rasmus Höjlund'un kaydettiği golle skoru eşitledi ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Manchester United, ligde oynadığı son 5 maçta galibiyet yüzü göremezken, toplamda 39 puana yükseldi. Bournemouth ise son 4 maçta yenilgi yüzü görmeyerek puanını 50'ye çıkardı.

Premier Lig'de bir sonraki hafta Manchester United, deplasmanda Brentford ile karşılaşacak. Bournemouth ise zorlu Arsenal deplasmanına çıkacak.