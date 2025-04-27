Antonio Rüdiger’e tarihi ceza yolda!

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, hakem raporunda Rüdiger'in "bana isabet etmeyen bir nesne fırlattı" ifadesi yer aldı. Ayrıca raporda, kırmızı kartla oyun dışı kalan oyuncunun teknik ekip tarafından güçlükle sakinleştirildiği ve son derece agresif davranışlar sergilediği belirtildi.

RÜDİGER'E 12 MAÇA KADAR MEN CEZASI GELEBİLİR

Bu davranışlarının Rüdiger'e ağır bir ceza getirmesi bekleniyor. İspanyol futbol disiplin kurallarına göre Alman savunmacıya 4 ila 12 maç arasında men cezası verilebileceği bildirildi. Minimum ceza alması durumunda 4 maç forma giyemeyecek olan Rüdiger, üst sınırdan ceza alırsa sezonu kapatacak ve kalan cezayı yeni sezonda tamamlayacak.

BARCELONA KRAL KUPASI'NIN SAHİBİ OLDU

Tüm bu olayların gölgesinde Kral Kupası'nın sahibi Barcelona oldu. Normal süresi berabere biten karşılaşmada uzatmalarda Pedri, Ferran Torres ve Jules Kounde'nin attığı gollerle Barcelona, Real Madrid'i 3-2 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

REAL MADRİD'DE İKİ KIRMIZI KART DAHA

Finalin son dakikalarında Real Madrid'de Jude Bellingham ve Lucas Vazquez de kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İki futbolcunun da 2 ila 3 maç arasında men cezası alması bekleniyor. Bu cezaların önümüzdeki sezonun Kral Kupası maçlarında uygulanacağı öğrenildi.