SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Antonio Rüdiger'e tarihi ceza yolda!

El Clasico finalinde Real Madridli Antonio Rüdiger, oyundan alındıktan sonra skandal bir harekete imza attı. Alman stoper, maçın hakemi Ricardo De Burgos'a doğru bir cisim fırlatarak ortalığı karıştırdı. Yıldız oyuncunun tarihi ceza alması gündemde.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Nisan 2025 , 16:34 Güncelleme Tarihi :27 Nisan 2025 , 16:34
Antonio Rüdiger’e tarihi ceza yolda!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, hakem raporunda Rüdiger'in "bana isabet etmeyen bir nesne fırlattı" ifadesi yer aldı. Ayrıca raporda, kırmızı kartla oyun dışı kalan oyuncunun teknik ekip tarafından güçlükle sakinleştirildiği ve son derece agresif davranışlar sergilediği belirtildi.

RÜDİGER'E 12 MAÇA KADAR MEN CEZASI GELEBİLİR

Bu davranışlarının Rüdiger'e ağır bir ceza getirmesi bekleniyor. İspanyol futbol disiplin kurallarına göre Alman savunmacıya 4 ila 12 maç arasında men cezası verilebileceği bildirildi. Minimum ceza alması durumunda 4 maç forma giyemeyecek olan Rüdiger, üst sınırdan ceza alırsa sezonu kapatacak ve kalan cezayı yeni sezonda tamamlayacak.

BARCELONA KRAL KUPASI'NIN SAHİBİ OLDU

Tüm bu olayların gölgesinde Kral Kupası'nın sahibi Barcelona oldu. Normal süresi berabere biten karşılaşmada uzatmalarda Pedri, Ferran Torres ve Jules Kounde'nin attığı gollerle Barcelona, Real Madrid'i 3-2 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

REAL MADRİD'DE İKİ KIRMIZI KART DAHA

Finalin son dakikalarında Real Madrid'de Jude Bellingham ve Lucas Vazquez de kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İki futbolcunun da 2 ila 3 maç arasında men cezası alması bekleniyor. Bu cezaların önümüzdeki sezonun Kral Kupası maçlarında uygulanacağı öğrenildi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li İBB’de ihale ve rüşvet dalgasında 2. perde | Ekosistemin çarkında yok yok: Ongun’un eşinin şirketine ihale paraları! İSKİ üzerinden milyonlar akıtıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak! Masada İstanbul depremi ve sosyal konut var
Trabzonspor - Alanyaspor | CANLI
Türk demokrasisinin kara lekesi | Vesayetten kurtuluşun kırılma noktası! Kabineden peş peşe 27 Nisan paylaşımı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan terörsüz Türkiye mesajı: PKK ya kendi isteğiyle ya da başka türlü sistemden çıkacak!
İslam Memiş ’sarkmalar bekliyoruz’ dedi! 1 gram altın bu rakama çıkacak
CHP ’jammer’ dedi otel yalanladı! Ekrem İmamoğlu ve ekibi otelde ne görüştü! Bavulda ne var?
Kanada’da da can pazarı: Araç kalabalığın arasına daldı: 9 kişi hayatını kaybetti
İtalya ile Türkiye arasında 2022’den sonra bir ilk! Meloni davet etti Başkan Erdoğan gidiyor! Yeni işbirlikleri masada!
İran toz duman! Şahid Racai Limanı’nda büyük hasar: 25 ölü yüzlerce yaralı | Patlamanın nedeni ortaya çıktı
Meteoroloji’den kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! O illerde yaşayanlar dikkat! İstanbul, İzmir, Bolu, Düzce....
Fenerbahçe’ye tank gibi orta saha! Kanarya transferde fark yaratacak
Adım adım ’Terörsüz Türkiye’ye’! Silah teslimi nasıl olacak? İmralı’daki PKK elebaşı Abdullah Öcalan gazetecilerle görüşecek mi?
Büyük İstanbul depremi için AFAD’dan TAMP planı! 18 il megakent için seferber olacak
Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını yorumladı! Ağam eğlenir
450 bin GSM hattıyla 1.2 milyarlık vurgun! Dev şebeke MASAK’ın radarına takıldı!
İstanbul depremi büyük paniğe neden oldu! Uzmanı yapılması gerekenleri TAKVİM’e anlattı: En güvenilir kentler nerelere?
İSKİ’den TOKİ’ye skandal yazı! İBB bu kez de dar gelirli ailenin evine göz dikti! Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul’lu yanıt!
Galatasaray’dan Avrupa şampiyonluğu adımı! İki dünya yıldızı listede
Hakan Ural arşivde ne var ne yok ortaya döktü! Annesi meğer Yeşilçam yıldızıymış! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi...