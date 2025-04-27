Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk golü konuk ekipten geldi. Adana Demirspor, 45+3. dakikada Salih Kavrazlı'nın ağları sarsmasıyla devreyi 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda toparlanan TÜMOSAN Konyaspor, 69. ve 78. dakikalarda Riechedly Bazoer'in golleriyle öne geçti. Maçın son anlarında ise Abdulsamet Burak'ın kendi kalesine attığı golle fark 3-1'e çıktı.

Bu galibiyetle TÜMOSAN Konyaspor puanını 43'e yükseltti ve küme hattından uzaklaşma yolunda önemli bir adım attı. Sezon başında aldığı puan silme cezası nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Adana Demirspor ise -2 puanda kaldı.

Süper Lig'in 34. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, ONVO Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Adana Demirspor ise kendi sahasında Göztepe'yi konuk edecek.