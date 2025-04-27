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Victor Osimhen rekora bir adım uzakta!

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, attığı gollerle şampiyonluk yolunda büyük katkı verirken kariyeri adına da rekorunu egale etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Nisan 2025 , 20:51 Güncelleme Tarihi :27 Nisan 2025 , 20:51
Victor Osimhen rekora bir adım uzakta!

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Mauro Icardi ve Michy Batshuayi'nin bulunduğu Galatasaray hücum hattına katılarak dünyada büyük yankı uyandıran Victor Osimhen, sarı krımızılı ekibe hayat vermeye devam etti.

Cimbom'un Nijeryalı yıldızı, Eyüpspor maçını da boş geçmedi. Osimhen ilk golde Sallai'ye asist yaparken sonrasında ise farkı üçe çıkaran isim oldu.

Victor Osimhen kariyer rekorunu egale etti. Yıldız futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 36 maçta 31 gol atarken, 8 asist yaptı. Osimhen, Napoli'de 2022-2023 sezonunda 31 gol atmıştı. 26 yaşındaki oyuncu bu sezon 36 maçta bu gol sayısına ulaştı.

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