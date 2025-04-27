Okan Buruk’tan 3. kez dalya!

2013 yılında Elazığspor'un başında teknik direktörlük kariyerine adım atan Okan Buruk, ardından Süper Lig'de Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir gibi önemli takımlarda görev yaptı. Temmuz 2022'de Galatasaray'ın başına geçen Buruk, sarı-kırmızılı takımla da büyük başarılar elde etti.

Eyüpspor maçı öncesine kadar Süper Lig'de 299 müsabakaya çıkan tecrübeli teknik adam, bu süreçte 159 galibiyet, 59 beraberlik ve 81 mağlubiyet yaşadı. Okan Buruk, Başakşehir ile bir, Galatasaray ile ise iki kez Süper Lig şampiyonluğu yaşama başarısı gösterdi.

6 farklı kulüpte gösterdiği performansla adından söz ettiren Buruk, Eyüpspor karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig kariyerinde yeni bir kilometre taşını daha geride bıraktı.