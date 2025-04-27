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Okan Buruk'tan farklı galibiyet sonrası imza müjdesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'u 5-1 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. Buruk galibiyet sonrası transferle ilgili imza bilgisi verdi.

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Giriş Tarihi :27 Nisan 2025 , 23:58 Güncelleme Tarihi :27 Nisan 2025 , 23:58
Okan Buruk’tan farklı galibiyet sonrası imza müjdesi

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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor'u farklı mağlup etti. İkası Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 5-1'lik skorla geçerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller; Sallai, Torreira, Osimhen ve iki kez ağları sarsan Alvaro Morata'dan geldi. Bu sonuçla puanını 80'e yükselten Cimbom, en yakın rakibiyle arasındaki 5 puanlık farkı korumayı başardı.

Okan Buruk (AA)Okan Buruk (AA)

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının performansını değerlendirdi. Buruk, sözleşme müjdesi de verdi.

İşte deneyimli çalıştırıcının açıklamaları

Okan Buruk (AA)Okan Buruk (AA)

'HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ'
"Eyüpspor bu sezona damga vuran takımlarından biri. Rakibe pek gol şansı vermedik. Caner'in yaptığı ortalarla etkili olmaya çalıştı. Rakibimiz üstümüze gelmeye çalıştıkça güzel baskı yaptık. Net bir skorla maçı kazandık. Rakibiniz de skoru değiştirmek için üzerine geldiğinde daha fazla iyi işler yaptık. Maçın başında kaçırdıklarımız var. Hiçbir şey bitmedi. Her şey devam ediyor. Önemli bir galibiyetti. Ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Henüz bir şey kazanmadık."

Okan Buruk (AA)Okan Buruk (AA)

'KEŞKE AVRUPA'YI KATABİLSEYDİK'
"Bir takım kuruyorsunuz. İnanılmaz maç sayısı var. Ocak-şubat-aralık ayları. Ocak-şubat ayları bizim için geçmedi. Transfer dönemi, gidenler, kalanlar, sakatlıklar... Birçok yönden eksik kaldığımız dönemler oldu. Özellikle bu ayla başlayan yükselişimiz oyunu daha iyi oturttuk. Çok önemli oyuncularımız var. Eksik oyuncularımız olsa da performansımız yukarı çıktı. Oyun isteğimiz, formumuzun yükselmesi çok önemliydi. Keşke buraya Avrupa'yı da katabilseydik. Yakaladığımız havadan mutluyum. Şampiyonluğa inanmış bir Galatasaray var. Başkanımız, yönetim kurulumuz bize hep destek verdi. Aynı ciddiyetle devam etmemiz gerekiyor."

Okan Buruk (AA)Okan Buruk (AA)

3 İMZA İLE İLGİLİ MESAJ
''Lucas Torreira'nın daha önce yenilemiştik sözleşmesini. Türk oyuncularda bu tür yenilemeler var. Konuştuğumuz, anlaştığımız oyuncular var, Yunus gibi, Günay gibi. Kadromuzdan çok memnunuz. Onların hak ettiğini de yönetimimiz vermeye çalışıyorlar. Onların da en kısa zamanda tamamlanacaktır. Bu oyuncu grubunu devam ettirmek istiyoruz. Oyuncularımız ne hak ediyorsa yöneticilerimiz vermeye çalışıyor."

Okan Buruk (AA)Okan Buruk (AA)

'İLK YARI BİRAZ GÜNDÜZ MAÇIYDI'
Maçın ilk yarısında konsantrasyon kaybı yaşadıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Devre arasına 1-0 önde girdik. Zaman zaman top kayıpları yaptık. İlk yarıda konsantrasyon kayıpları daha fazlaydı. İlk yarı biraz daha gündüz maçı gibiydi. Hafif güneşli hava bazen konsantrasyonu etkiliyor. İkinci yarı hava karardıktan sonra oyuncuların adaptasyonu biraz daha iyi oluyor. İkinci yarıda pozisyona girdik, goller attık. Genel olarak iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Rakibimiz de hücumda etkili bir takım. Savunmada da az gol yiyorlardı. Bugün hücum oyuncularımız çok önemli işler yaptı. Geçiş hücumlarını, öndeki baskıları doğru yaptık ve 5-1'lik net bir galibiyet aldık." diye konuştu.

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