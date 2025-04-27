Okan Buruk’tan farklı galibiyet sonrası imza müjdesi

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor'u farklı mağlup etti. İkası Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 5-1'lik skorla geçerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.
Galatasaray'a galibiyeti getiren goller; Sallai, Torreira, Osimhen ve iki kez ağları sarsan Alvaro Morata'dan geldi. Bu sonuçla puanını 80'e yükselten Cimbom, en yakın rakibiyle arasındaki 5 puanlık farkı korumayı başardı.
Okan Buruk (AA)
Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının performansını değerlendirdi. Buruk, sözleşme müjdesi de verdi.
İşte deneyimli çalıştırıcının açıklamaları
Okan Buruk (AA)
'HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ'
"Eyüpspor bu sezona damga vuran takımlarından biri. Rakibe pek gol şansı vermedik. Caner'in yaptığı ortalarla etkili olmaya çalıştı. Rakibimiz üstümüze gelmeye çalıştıkça güzel baskı yaptık. Net bir skorla maçı kazandık. Rakibiniz de skoru değiştirmek için üzerine geldiğinde daha fazla iyi işler yaptık. Maçın başında kaçırdıklarımız var. Hiçbir şey bitmedi. Her şey devam ediyor. Önemli bir galibiyetti. Ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Henüz bir şey kazanmadık."