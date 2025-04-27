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Danylo Sikan Trabzonspor formasıyla golle tanıştı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor ile karşılaştı. Bordo mavililer Oleksandr Zubkov'un golüyle 1-0 öndeyken 17., 2-1 üstünken de 38. dakikada Danylo Sikan sahneye çıktı. Ukraynalı yıldız yeni takımının formasıyla iki kez gol sevinci yaşadı.

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Giriş Tarihi :27 Nisan 2025 , 16:24 Güncelleme Tarihi :27 Nisan 2025 , 17:04
Danylo Sikan Trabzonspor formasıyla golle tanıştı

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Bordo mavililerin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve Alanyaspor maçı öncesinde skor katkısı vermemesiyle eleştirilerin gelmeye başladığı Danylo Sikan, sonunda fileleri sarstı.

Ukraynalı golcü, 17. dakikada Pedro Malheiro'nun sağdan ceza sahasına inip verdiği pasta vuruşunu yaptı. Defanstan dönen topu ikinci pozisyonda tamamlayarak farkı ikiye çıkardı.

Skor 2-1'e taşındıktan sonra da bu kez Zubkov'un asistinde Alanyaspor'a karşı ağları havalandırdı.

Ayrıca Simon Banza'ya da bir asist yaptı.

Sikan en son Shakhtar'ın PSV ile karşılaştığı maçta gol atmıştı.

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