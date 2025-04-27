SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş'ın Ciro Immobile planı belli oldu! Transferde stratejik hamle

Beşiktaş, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'u 5-1 mağlup ederek üç maçlık galibiyet hasretine son verdi. Mücadeleye damga vuran isim ise İtalyan forvet Ciro Immobile oldu. İtalyan golcü ile ilgili olarak kritik bir karar alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Nisan 2025 , 15:20 Güncelleme Tarihi :27 Nisan 2025 , 15:20
Beşiktaş’ın Ciro Immobile planı belli oldu! Transferde stratejik hamle

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Son haftalarda sessiz kalan tecrübeli golcü, Hatayspor karşısında sergilediği performansla suskunluğunu bozdu. Immobile, 5 haftalık gol orucunu yaptığı hat-trick ile sona erdirdi.

Karşılaşmanın ardından duygularını paylaşan yıldız futbolcu, "Çok mutluyum. Bir forvet için goller her zaman önemlidir. Son dönemde hem saha içinde hem de dışında zorluklar yaşadım. Hakkımda söylenen asılsız haberler moralimi bozmuştu ama bugün hem kendim hem takımım için mutluyum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş yönetimi ise, Immobile'nin bu çıkışından oldukça memnun. Hatayspor karşısında iki penaltıdan olmak üzere toplam üç gol atan yıldız oyuncu, teknik heyetin ve taraftarların yüzünü güldürdü.

Ciro Immobile (AA)Ciro Immobile (AA)

FORM GRAFİĞİNDEKİ YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKTİ

Sezon genelinde performans düşüklüğü yaşayan 35 yaşındaki forvetin, 6 milyon Euro'luk yüksek maaşı nedeniyle transfer döneminde cazip teklifler alması beklenmiyordu. Ancak Immobile'nin kalan haftalarda performansını sürdürmesi durumunda, ilginin artabileceği düşünülüyor.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ AYRILIK PLANLARI YAPIYOR

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Beşiktaş yönetimi, yıldız futbolcunun performansını artırması halinde daha iyi teklifler almayı hedefliyor. Buna rağmen teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda kadroya güçlü bir pivot santrfor transfer edilmesi planlanıyor.

Yönetim, Immobile ile iyi niyet çerçevesinde bir ayrılık süreci yürütmek istiyor. 35 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'taki geleceği için olumlu bir yol haritası çizilmesi amaçlanıyor.

Ciro Immobile (AA)Ciro Immobile (AA)

BAŞKAN SERDAL ADALI'DAN AÇIKLAMA: "SEZON SONUNDA AYRILACAK"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da geçtiğimiz günlerde Immobile hakkında konuşmuştu. Adalı, "Bize gelen bilgilere göre sezon sonunda Immobile ile yollarımız ayrılacak gibi gözüküyor. Şu anda oyuncuya ulaşan resmi bir teklif bulunmuyor" açıklamasında bulunmuştu.

SOSYAL MEDYADAKİ MESAJLARI DİKKAT ÇEKTİ

İtalyan yıldız ise sosyal medya hesabı üzerinden "Sezonun geri kalanına odaklandım ve gelecek sezon için daha da motiveyim" mesajını paylaşarak ayrılık iddialarına üstü kapalı bir yanıt vermişti.

Öte yandan, Göztepe maçında yedek kalmasının ardından sosyal medya hesabından Altın Ayakkabı ödülünü paylaşması bazı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Ciro Immobile (AA)Ciro Immobile (AA)

BEŞİKTAŞ'TA 21 GOLLÜK KATKI

Ciro Immobile, Beşiktaş formasıyla bu sezon toplam 37 maça çıktı. 18 gol atan ve 3 asist yapan tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlılara 21 kez skor katkısı sundu.

SÖZLEŞMESİ 2026 YILINDA BİTİYOR

Sezon başında transfer edilen Immobile'nin Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Siyah-beyazlılar, oyuncunun geleceğiyle ilgili son kararı sezon sonunda vermeyi planlıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li İBB’de ihale ve rüşvet dalgasında 2. perde | Ekosistemin çarkında yok yok: Ongun’un eşinin şirketine ihale paraları! İSKİ üzerinden milyonlar akıtıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak! Masada İstanbul depremi ve sosyal konut var
Trabzonspor’un Alanyaspor maçı ilk 11’i belli oldu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan terörsüz Türkiye mesajı: PKK ya kendi isteğiyle ya da başka türlü sistemden çıkacak!
İslam Memiş ’sarkmalar bekliyoruz’ dedi! 1 gram altın bu rakama çıkacak
CHP ’jammer’ dedi otel yalanladı! Ekrem İmamoğlu ve ekibi otelde ne görüştü! Bavulda ne var?
Kanada’da da can pazarı: Araç kalabalığın arasına daldı: 9 kişi hayatını kaybetti
İtalya ile Türkiye arasında 2022’den sonra bir ilk! Meloni davet etti Başkan Erdoğan gidiyor! Yeni işbirlikleri masada!
İran toz duman! Şahid Racai Limanı’nda büyük hasar: 25 ölü yüzlerce yaralı | Patlamanın nedeni ortaya çıktı
Meteoroloji’den kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! O illerde yaşayanlar dikkat! İstanbul, İzmir, Bolu, Düzce....
Fenerbahçe’ye tank gibi orta saha! Kanarya transferde fark yaratacak
Adım adım ’Terörsüz Türkiye’ye’! Silah teslimi nasıl olacak? İmralı’daki PKK elebaşı Abdullah Öcalan gazetecilerle görüşecek mi?
Büyük İstanbul depremi için AFAD’dan TAMP planı! 18 il megakent için seferber olacak
Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını yorumladı! Ağam eğlenir
450 bin GSM hattıyla 1.2 milyarlık vurgun! Dev şebeke MASAK’ın radarına takıldı!
İstanbul depremi büyük paniğe neden oldu! Uzmanı yapılması gerekenleri TAKVİM’e anlattı: En güvenilir kentler nerelere?
İSKİ’den TOKİ’ye skandal yazı! İBB bu kez de dar gelirli ailenin evine göz dikti! Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul’lu yanıt!
Kanarya 4 dakikada hayata döndü! Gaziantep FK - Fenerbahçe: 1-3 | MAÇ SONUCU
Galatasaray’dan Avrupa şampiyonluğu adımı! İki dünya yıldızı listede
Hakan Ural arşivde ne var ne yok ortaya döktü! Annesi meğer Yeşilçam yıldızıymış! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi...