Beşiktaş’ın Ciro Immobile planı belli oldu! Transferde stratejik hamle

Son haftalarda sessiz kalan tecrübeli golcü, Hatayspor karşısında sergilediği performansla suskunluğunu bozdu. Immobile, 5 haftalık gol orucunu yaptığı hat-trick ile sona erdirdi.
Karşılaşmanın ardından duygularını paylaşan yıldız futbolcu, "Çok mutluyum. Bir forvet için goller her zaman önemlidir. Son dönemde hem saha içinde hem de dışında zorluklar yaşadım. Hakkımda söylenen asılsız haberler moralimi bozmuştu ama bugün hem kendim hem takımım için mutluyum" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş yönetimi ise, Immobile'nin bu çıkışından oldukça memnun. Hatayspor karşısında iki penaltıdan olmak üzere toplam üç gol atan yıldız oyuncu, teknik heyetin ve taraftarların yüzünü güldürdü.
Ciro Immobile (AA)
FORM GRAFİĞİNDEKİ YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKTİ
Sezon genelinde performans düşüklüğü yaşayan 35 yaşındaki forvetin, 6 milyon Euro'luk yüksek maaşı nedeniyle transfer döneminde cazip teklifler alması beklenmiyordu. Ancak Immobile'nin kalan haftalarda performansını sürdürmesi durumunda, ilginin artabileceği düşünülüyor.
BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ AYRILIK PLANLARI YAPIYOR
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Beşiktaş yönetimi, yıldız futbolcunun performansını artırması halinde daha iyi teklifler almayı hedefliyor. Buna rağmen teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda kadroya güçlü bir pivot santrfor transfer edilmesi planlanıyor.
Yönetim, Immobile ile iyi niyet çerçevesinde bir ayrılık süreci yürütmek istiyor. 35 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'taki geleceği için olumlu bir yol haritası çizilmesi amaçlanıyor.
Ciro Immobile (AA)
BAŞKAN SERDAL ADALI'DAN AÇIKLAMA: "SEZON SONUNDA AYRILACAK"
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da geçtiğimiz günlerde Immobile hakkında konuşmuştu. Adalı, "Bize gelen bilgilere göre sezon sonunda Immobile ile yollarımız ayrılacak gibi gözüküyor. Şu anda oyuncuya ulaşan resmi bir teklif bulunmuyor" açıklamasında bulunmuştu.
SOSYAL MEDYADAKİ MESAJLARI DİKKAT ÇEKTİ
İtalyan yıldız ise sosyal medya hesabı üzerinden "Sezonun geri kalanına odaklandım ve gelecek sezon için daha da motiveyim" mesajını paylaşarak ayrılık iddialarına üstü kapalı bir yanıt vermişti.
Öte yandan, Göztepe maçında yedek kalmasının ardından sosyal medya hesabından Altın Ayakkabı ödülünü paylaşması bazı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı.