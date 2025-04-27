Beşiktaş’ın Ciro Immobile planı belli oldu! Transferde stratejik hamle

Son haftalarda sessiz kalan tecrübeli golcü, Hatayspor karşısında sergilediği performansla suskunluğunu bozdu. Immobile, 5 haftalık gol orucunu yaptığı hat-trick ile sona erdirdi.

Karşılaşmanın ardından duygularını paylaşan yıldız futbolcu, "Çok mutluyum. Bir forvet için goller her zaman önemlidir. Son dönemde hem saha içinde hem de dışında zorluklar yaşadım. Hakkımda söylenen asılsız haberler moralimi bozmuştu ama bugün hem kendim hem takımım için mutluyum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş yönetimi ise, Immobile'nin bu çıkışından oldukça memnun. Hatayspor karşısında iki penaltıdan olmak üzere toplam üç gol atan yıldız oyuncu, teknik heyetin ve taraftarların yüzünü güldürdü.