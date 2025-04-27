60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda Antalya-Antalya etabını Simon Dehairs kazandı!

132 kilometrelik parkurda mücadele eden bisikletçiler, Antalya Atatürk Parkı'ndan sabah 10.20'de verilen startla yola çıktı. Yarışın başlangıcında Antalya Valisi Hulusi Şahin, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Başkan Vekili Fikret Hayatı, federasyon yöneticileri ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan hazır bulundu.

GEÇEN YILIN ŞAMPİYONU DA PELOTONDAYDI

Geçtiğimiz yılın genel klasman şampiyonu Frank Van Der Broek, bu yıl da iddialı bir performans sergilemek için pedallara bastı. Van Der Broek, ilk etapta ana grubun (peloton) içerisinde yer aldı.

Simon Dehairs'ten İlk Profesyonel Zafer

Zorlu Antalya-Antalya etabını 2 saat 51 dakika 06 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamlayan Simon Dehairs, kariyerinin ilk profesyonel etap galibiyetini elde etti. Yarış sonrası açıklamalarda bulunan Belçikalı sporcu, "Kendimi çok iyi hissediyordum. Bacaklarım yarışa hazırdı ve bu sayede kazandım," ifadelerini kullandı.

Dehairs ayrıca şunları ekledi:

"Bu benim profesyonel kariyerimdeki ilk etap galibiyetim. Geçen yıl kariyerimde önemli bir sıçrama yaşadım. Takımım bana güvendi ve bu galibiyetle onları mahcup etmedim. Geçen yıl aynı finişte üçüncü olmuştum. Türkiye Turu'nu gerçekten çok seviyorum; hava koşulları, organizasyon kalitesi, konaklama imkanları ve güzellikleriyle müthiş bir atmosfer var. Burada yarışmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Destek almaya devam edersem, ikinci etap galibiyetimi de kazanabileceğime inanıyorum. 7. ve 8. etaplar benim için daha uygun gözüküyor, diğer etapların ise oldukça zorlayıcı olduğunu düşünüyorum."