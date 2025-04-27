Başkan Doğan tarihi başarıyı A Spor’da yorumladı! Gençlere övgü dolu sözler!

U19 takımının Avrupa'daki başarısının yankıları devam ediyor. Bu gelişmeler doğrultusunda Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da Yaşasın Hafta Sonu programında açıklamalarda bulundu...



Doğan U19 takımının başarısına değinerek "Karşı takımlarda birçok ülkeden oyuncu var ama biz sadece Türk gençleriyle çok büyük bir işe imza attık. Trabzonspor U19 takımı bizim gözümüzde artık şampiyondur" dedi. Eyüp hocaya "Torpille adam kayırırsanız karşınızda beni bulursunuz" dediğini ifade eden Bordo-Mavili kulübün başkanı "Bu başarının en büyük payı onlara ait, biz yönetici olarak görevimizi yaptık" ifadelerini kullandı.



Doğan "Bizim şehrimiz değerleri olan bir şehir. U19'dan A Takım'a geçiş sürecinin çok güzel yönetilmesi gerekiyor. A Takım'ın başında da bir Trabzon efsanesi olan Fatih Tekke var. Teknik direktörümüz çok iyi bir insan ve çok iyi bir Trabzonsporlu. Şu an çok şanslı bir döneme girdiğimizi düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

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