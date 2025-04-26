Wolverhampton'a galibiyeti getiren goller, 33. dakikada Matheus Cunha, 56. dakikada Jörgen Strand Larsen ve 85. dakikada Rodrigo Martins Gomes'ten geldi. Leicester City'de Jamie Vardy, 72. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı.

Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton, bu sonuçla Premier Lig'deki galibiyet serisini altı maça çıkarırken, puanını da 41'e yükseltti. Küme düşmesi daha önce kesinleşen Leicester City ise 18 puanda kaldı.

Ligin 35. haftasında Wolverhampton, deplasmanda Manchester City'ye konuk olacak. Leicester City ise evinde Southampton'ı ağırlayacak.