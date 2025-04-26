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Anderson Talisca'dan inanılmaz istatistik! O listeye de girdi

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 3-1 yendiği maçta ilk golü atan Anderson Talisca, önemli bir başarıya da imza attı. Brezilyalı yıldız, takımı adına üst üste beş maçta ağları havalandıran isimler arasına adını yazdırdı.

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Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 21:09 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 21:09
Anderson Talisca’dan inanılmaz istatistik! O listeye de girdi

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Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Süper Lig'deki etkili performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Sarı-lacivertli formayla çıktığı 11 lig maçında 9 gol atan Talisca, son olarak Gaziantep FK karşısında da ağları sarsmayı başardı. Bu performansıyla, 2000/01 sezonundan bu yana Fenerbahçe formasıyla üst üste beş Süper Lig maçında gol atan altıncı oyuncu oldu.

Talisca ile birlikte bu başarıya ulaşan diğer isimler ise şöyle: Edin Dzeko, Enner Valencia, Moussa Sow, Alex de Souza ve Pierre van Hooijdonk.

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