Ali Koç'tan Mourinho açıklaması! "Burası hiçbir yere benzemez dedim"

Ali Koç (AA)

''HER KULÜP GİDER ALİ KOÇ GİDİNCE OLAY OLUR''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine değinen Koç, "Her kulüp Cumhurbaşkanımıza gider, Ali Koç gidince olay olur. Arazi işlerimiz var, vergi işlerimiz var, vakıflarla işimiz var, milli emlak ile işimiz var, banka yapılandırmamız var, biz sonuna kadar dayanırız. Ben de bu kadar dayanıklı olduğumu bilmiyordum. Aziz başkana da son dönemde çirkin saldırılar yapılmıştı. Bizi kim yönetiyorsa sonuna kadar destek vermek lazım. Ders alacağımız konular varsa alırız. Katılmıyorsak da 'Katılmıyoruz' deriz. Lütfen kenetlenelim. Kim bilir önümüzdeki haftalarda neler olacağını.

Ben Jose Mourinho'ya ilk geldiğinde 'Burası her yere benzemez. Hatta hiçbir yere benzemez. Bu sene ne olur bilmiyorum, seneye şampiyon olacağımıza hiç şüphem yok. Bu sene de şampiyon olursak arka arkaya şampiyonluklar gelir.' dedim. Biz kendimize güvenmesek, korksak bugün toplantıyı basına kapalı yapardık. Cumhurbaşkanımız sağ olsun bizi kabul etti. Toplantıda Bakanımız Murat Kurum da vardı. Projelerimizi konuştuk. Birisi salonun yanındaki arazi, diğeri kolej, üçüncüsü de Maltepe'deki arazinin yanına 60 dönümlük bir yer lazım çünkü gölet lazım. Doğal suyla sahalarımızı ıslatacağımız bir yer lazım, bunları konuştuk.

Stat projemizi ilk kez size sunduk. Sayın bakanla projenin üzerinden detaylı şekilde geçmediğimiz için Cumhurbaşkanımıza sunmadık. Birçok gece sabahın nasıl olacağını düşünerek uyuduk, maaşı nasıl ödeyeceğimizi düşünerek yattık. Bir yükümlülüğü yerine getiremeyecek şekilde gece yatmak, kimseye nasip olmasın. En azından finansal bağımsızlık konusunda çok mutluyum. Sayın Cumhurbaşkanımıza projelerimizi dinlediği, bizi kabul ettiği ve destek verdiği için teşekkür ediyorum. İnşallah mutabık kaldığımız noktalar en kısa zamanda hayata geçecektir. Hem tesis yapmalıyız hem de başarılı olmalıyız.

Genel kurul çağrısı oldu, mutabık değiliz. 6 hafta var, 1+8 puan var, neyin ne olacağı belli olmaz. Her halükarda görevimizin başındayız. Bir sonraki buluşmamızda bambaşka bir havada, bambaşka bir ortamda bir araya geleceğiz. Sizin yaşadığınız üzüntüyü, hayal kırıklıklarını biz de yaşıyoruz. Futbol açısından yapabileceğimizin en iyisini yaptık. Bu buhran dönemi de bir yerde bitecektir. İnşallah 6 hafta içinde biter. Bittiği zaman da iş başka yere gidecektir." dedi.