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Jose Mourinho'dan İsmail Yüksek açıklaması! "Rencide etmek istemedim"

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-1 yendi. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho galibiyeti ve şampiyonluk şansını değerlendirdi.

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Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 21:37 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 21:37
Jose Mourinho’dan İsmail Yüksek açıklaması! Rencide etmek istemedim

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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Talisca, Edin Dzeko ve Fred'den geldi.

Bu sonuçla puanını 75'e yükselten Fenerbahçe, maç fazlasıyla lider Galatasaray ile arasındaki farkı 2 puana indirdi.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, beIN SPORTS ekranlarında galibiyeti ve şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

İşte Mourinho'nun sözleri;

"Goller attık. Şans bulduk ve gol attık. İlk yarı gol atamadık. İkinci yarı skor yaptık ve sonucu aldık. Bu takım galibiyeti hak etti. Maçın başından beri maçı domine ettik ve kazandık. Değişiklikler yaptık, ikinci yarı değişiklikler yaptık. Oyuna ve takıma denge getirdik. Rakibin atmış olduğu gol bizim top kaybımız ve onların hızlı oyunuyla geldi. Her şey bizim için iyi gitti. İsmail'in sarı kart görmesi bizim için işi zorlaştırdı. Onu çıkararak rencide etmek istemedim. Sarı kartı olduğu için onu değiştirmek zorunda kaldım. 6-8 pozisyonlarında oyuncuyu takip etmeli. Bir kez daha yanlış hakem kararlarından canımız yandı. İrfan çok çalıştı. Büyük şanslar yarattı. Sezonun çoğunu sakat geçirdiler. Ama iyi oyuncu. Onu çıkarmamın sebebi oyuna taze oyuncu almaktı."

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