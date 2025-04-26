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Denizlispor Bölgesel Amatör Lig'e düştü

Üst üste yaşadığı sıkıntıların ardından 3. Lig'de mücadele eden Denizlispor, ligin son haftasında sahasında Niğde Belediyesi ile 1-1 berabere kaldı ve Bölgesel Amatör Lig'e düşme üzüntüsü yaşadı.

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Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 17:25 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 17:25
Denizlispor Bölgesel Amatör Lig’e düştü

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TFF 3. Lig 4. Grup'un 30. ve son haftasında Denizlispor, sahasında Niğde Belediyesi Spor'u konuk etti. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmada konuk ekip Niğde Belediyesi, 45+2. dakikada Şahin Karakaş'ın golüyle öne geçti. Denizlispor ise 45+4. dakikada Emre Burgaz'ın golüyle skora denge getirdi.

Alınan bu sonucun ardından Niğde Belediyesi puanını 27'ye çıkardı. Denizlispor ise 21 puanda kalarak sezonu 14. sırada tamamladı ve Bölgesel Amatör Lig'e düşmekten kurtulamadı.

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