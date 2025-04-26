Denizlispor Bölgesel Amatör Lig’e düştü

TFF 3. Lig 4. Grup'un 30. ve son haftasında Denizlispor, sahasında Niğde Belediyesi Spor'u konuk etti. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmada konuk ekip Niğde Belediyesi, 45+2. dakikada Şahin Karakaş'ın golüyle öne geçti. Denizlispor ise 45+4. dakikada Emre Burgaz'ın golüyle skora denge getirdi.

Alınan bu sonucun ardından Niğde Belediyesi puanını 27'ye çıkardı. Denizlispor ise 21 puanda kalarak sezonu 14. sırada tamamladı ve Bölgesel Amatör Lig'e düşmekten kurtulamadı.