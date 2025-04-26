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CANLI İZLE | Gaziantep FK - Fenerbahçe hangi kanalda? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler

Süper Lig'de heyecan dorukta! Şampiyonluk yarışında kritik bir viraja giren Fenerbahçe, bu hafta Gaziantep FK deplasmanında sahaya çıkacak. Peki Gaziantep FK - Fenerbahçe mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 15:57 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 15:57
CANLI İZLE | Gaziantep FK - Fenerbahçe hangi kanalda? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı muhtemel 11’ler

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Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Peki Gaziantep FK - Fenerbahçe mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte tüm detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı 26 Nisan Cumartesi günü (bu akşam) saat 19.00'da başlayacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Viana, Semih, M'bakata, Ogün, Ndiaye, Daubin, Maxim, Lungoyi, Halil.

Fenerbahçe: Livakovic, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, İrfan Can, Talisca, Dzeko.

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