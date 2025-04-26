CANLI İZLE | Gaziantep FK - Fenerbahçe hangi kanalda? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı muhtemel 11’ler

Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Peki Gaziantep FK - Fenerbahçe mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte tüm detaylar...
Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Peki Gaziantep FK - Fenerbahçe mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte tüm detaylar...
GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı 26 Nisan Cumartesi günü (bu akşam) saat 19.00'da başlayacak.
GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Viana, Semih, M'bakata, Ogün, Ndiaye, Daubin, Maxim, Lungoyi, Halil.
Fenerbahçe: Livakovic, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, İrfan Can, Talisca, Dzeko.