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Galatasaray ve Trabzonspor 30 yıl sonra finalde karşı karşıya

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci finalist, Göztepe'yi Ozan Tufan ve Oleksander Zubkov'un golleriyle yenen Trabzonspor oldu. Bordo mavililer son iki sezonda ikinci kez bu başarıyı elde ederken kupayı müzesine götürmek için Galatasaray ile 14 Mayıs'ta karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakip en son 30 yıl önce finalde kozlarını paylaşmıştı.

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Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 22:47 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 23:14
Galatasaray ve Trabzonspor 30 yıl sonra finalde karşı karşıya

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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçınnda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden galip ayrılan taraf, Ozan Tufan ve Oleksandr Zubkov'un golleriyle Fırtına oldu.

Geçen sezon Beşiktaş'a finalde kaybeden Karadeniz temsilcisi bu kez de bir başka İstanbul temsilcisi Galatasaray ile eşleşti.

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İki takım daha önce üç kez finalde kupayı kazanabilmek için mücadele verdi.

1975-76 sezonunda iki maçı da taraflar 1-0'lık skorlarla kazandı. Kupa, rakibine penaltılarda 5-4 üstünlük kuran Galatasaray'ın oldu. 1984-85 sezonunda ise sarı kırmızılılar ilk randevuyu 2-1 kazandı ve Trabzon'dan 0-0'lık beraberlik alınca kupayı yine müzesine götürdü.

Oleksandr Zubkov (AA)Oleksandr Zubkov (AA)

1994-95 sezonunda son kez karşılaşan iki ezeli kulübün mücadelesinde bu kez Trabzonspor zafere ulaştı. Karadeniz temsilcisi 3-2 ve 1-0'lık skorlarla adını zirveye yazdırdı.

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Bu sezonun finali 14 Mayıs'ta oynanacak ancak stadı henüz netleşmedi. İlk olarak belirlenen Yeni Eskişehir Stadyumu'nun, güvenlik gerekçesiyle değiştirileceği açıklanmıştı.

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