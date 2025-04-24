Galatasaray ve Trabzonspor 30 yıl sonra finalde karşı karşıya

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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçınnda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden galip ayrılan taraf, Ozan Tufan ve Oleksandr Zubkov'un golleriyle Fırtına oldu. Geçen sezon Beşiktaş'a finalde kaybeden Karadeniz temsilcisi bu kez de bir başka İstanbul temsilcisi Galatasaray ile eşleşti.

Galatasaray Konyaspor'u 5-1 yenerek ilk finalist oldu (AA) İki takım daha önce üç kez finalde kupayı kazanabilmek için mücadele verdi. 1975-76 sezonunda iki maçı da taraflar 1-0'lık skorlarla kazandı. Kupa, rakibine penaltılarda 5-4 üstünlük kuran Galatasaray'ın oldu. 1984-85 sezonunda ise sarı kırmızılılar ilk randevuyu 2-1 kazandı ve Trabzon'dan 0-0'lık beraberlik alınca kupayı yine müzesine götürdü.