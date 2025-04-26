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CANLI MAÇ İZLE | Karşıyaka-Bursaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz nasıl izlenir?

TFF 3. Lig 30. haftasında Karşıyaka ile Bursaspor, 26 Nisan Cumartesi günü Altay Mustafa Denizli Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Karşıyaka-Bursaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı spor severler tarafından araştırılıyor. Peki Karşıyaka-Bursaspor canlı nereden izlenir? İşte maç bilgisi!

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Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 11:15 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 11:15
CANLI MAÇ İZLE | Karşıyaka-Bursaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz nasıl izlenir?

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Bursaspor ile play-off hedefindeki Karşıyaka, sezonun en önemli maçlarından birinde karşı karşıya geliyor. Karşıyaka-Bursaspor maçın saati, yayın kanalı ve şifresiz izleme seçenekleri araştırılıyor. Peki Karşıyaka-Bursaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

KARŞIYAKA-BURSASPOR SAAT KAÇTA?

Karşıyaka-Bursaspor maçı, 26 Nisan Cumartesi günü saat 15:00'da oynanacak.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

KARŞIYAKA-BURSASPOR CANLI NEREDEN İZLENİR?

Karşıyaka-Bursaspor karşılaşması, HT Spor'un yayın platformları üzerinden canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

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