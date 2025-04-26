CANLI MAÇ İZLE | Karşıyaka-Bursaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz nasıl izlenir?

Bursaspor ile play-off hedefindeki Karşıyaka, sezonun en önemli maçlarından birinde karşı karşıya geliyor. Karşıyaka-Bursaspor maçın saati, yayın kanalı ve şifresiz izleme seçenekleri araştırılıyor. Peki Karşıyaka-Bursaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?