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MAÇ TAKVİMİ 26 NİSAN | Bu akşam kimin maçı var, saat kaçta? TFF 3. Lig ve Süper Lig maç bilgileri…

Futbolseverler 26 Nisan Cuma günü oynanacak maçları merak ediyor. Bugün Süper Lig ve TFF 3. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam edecek. Peki bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak? İşte 26 Nisan 2025 Cuma gününe ait güncel maç programı!

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Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 10:16 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 10:18
MAÇ TAKVİMİ 26 NİSAN | Bu akşam kimin maçı var, saat kaçta? TFF 3. Lig ve Süper Lig maç bilgileri…

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Bu akşam oynanacak olan maçların takvimi belirlendi. Süper Lig'de şampiyonluk ve kümede kalma yarışı tüm hızıyla sürerken, TFF 3. Lig'de de kritik haftalara giriliyor. Taraftarlar, "Bugün kimin maçı var?" sorusunu araştırıyor. Peki bu akşam hangi maçlar var? İşte 26 Nisan 2025 Cuma gününe ait güncel futbol maç takvimi!

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

⚽26 Nisan 2025 - TFF 3. Lig Maçları (saat 15:00)

Karşıyaka – Bursaspor

Denizlispor – Niğde Belediyespor

Düzcespor – Kütahyaspor

Tire 2021 – Uşakspor

Küçükçekmece Sinop – Viranşehir Belediyespor

Kahramanmaraş İstiklal – Tepecikspor

Sebat Gençlik – Nilüfer Belediyesi

52 Orduspor – Karabük İdman Yurdu

Ağrı 1970 – Edirnespor

Bozokspor – Çankaya FK

Kömürspor – Polatlı Belediyespor

Balıkesirspor – Türk Metal 1963

Ayvalıkgücü Belediyespor – Pazarspor

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

26 Nisan 2025 - Trendyol Süper Lig Maçları

16:00 | Sivasspor – Antalyaspor

19:00 | Gaziantep FK – Fenerbahçe

19:00 | Bodrumspor – Samsunspor

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