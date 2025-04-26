MAÇ TAKVİMİ 26 NİSAN | Bu akşam kimin maçı var, saat kaçta? TFF 3. Lig ve Süper Lig maç bilgileri…

Bu akşam oynanacak olan maçların takvimi belirlendi. Süper Lig'de şampiyonluk ve kümede kalma yarışı tüm hızıyla sürerken, TFF 3. Lig'de de kritik haftalara giriliyor. Taraftarlar, "Bugün kimin maçı var?" sorusunu araştırıyor. Peki bu akşam hangi maçlar var? İşte 26 Nisan 2025 Cuma gününe ait güncel futbol maç takvimi!