MAÇ TAKVİMİ 26 NİSAN | Bu akşam kimin maçı var, saat kaçta? TFF 3. Lig ve Süper Lig maç bilgileri…

Bu akşam oynanacak olan maçların takvimi belirlendi. Süper Lig'de şampiyonluk ve kümede kalma yarışı tüm hızıyla sürerken, TFF 3. Lig'de de kritik haftalara giriliyor. Taraftarlar, "Bugün kimin maçı var?" sorusunu araştırıyor. Peki bu akşam hangi maçlar var? İşte 26 Nisan 2025 Cuma gününe ait güncel futbol maç takvimi!
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
⚽26 Nisan 2025 - TFF 3. Lig Maçları (saat 15:00)
Karşıyaka – Bursaspor
Denizlispor – Niğde Belediyespor
Düzcespor – Kütahyaspor
Tire 2021 – Uşakspor
Küçükçekmece Sinop – Viranşehir Belediyespor
Kahramanmaraş İstiklal – Tepecikspor
Sebat Gençlik – Nilüfer Belediyesi
52 Orduspor – Karabük İdman Yurdu
Ağrı 1970 – Edirnespor
Bozokspor – Çankaya FK
Kömürspor – Polatlı Belediyespor
Balıkesirspor – Türk Metal 1963
Ayvalıkgücü Belediyespor – Pazarspor
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
⚽26 Nisan 2025 - Trendyol Süper Lig Maçları
16:00 | Sivasspor – Antalyaspor
19:00 | Gaziantep FK – Fenerbahçe
19:00 | Bodrumspor – Samsunspor
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