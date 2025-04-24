Alvaro Morata (AA)

Haberde, Morata'nın sarı-kırmızılı formayla beklediği performansı gösteremediği ve yeterince süre alamayacağını düşündüğü için bu kararı aldığı aktarıldı. Ayrıca, yaşadığı sakatlık nedeniyle son oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçının kadrosunda da yer almadı.