Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını Fenerbahçe'nin 5 puan önünde sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını Fenerbahçe'nin 5 puan önünde sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı.
Sezonu çifte kupayla kapatmak isteyen Galatasaray'da transfer cephesinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen sarı-kırmızılı ekipte, ara transfer döneminde kadroya katılan yıldız oyuncu Alvaro Morata'nın takımdan ayrılacağı iddia edildi.
GELDİĞİ GİBİ GİDİYOR
Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre, Alvaro Morata sezon sonunu beklemeden Galatasaray'dan ayrılmayı planlıyor. İspanyol golcünün, kiralık sözleşmesini tamamlamadan Milan'a geri döneceği ileri sürüldü.
Haberde, Morata'nın sarı-kırmızılı formayla beklediği performansı gösteremediği ve yeterince süre alamayacağını düşündüğü için bu kararı aldığı aktarıldı. Ayrıca, yaşadığı sakatlık nedeniyle son oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçının kadrosunda da yer almadı.
Tecrübeli forvet, Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı 10 karşılaşmada 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Yönetimin bu gelişmenin ardından yeni golcü arayışlarını hızlandırması bekleniyor.