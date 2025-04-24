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Trabzonspor ve Beşiktaş'a transferde kötü haber! Dünya devi devrede

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor ve Beşiktaş, birçok oyuncuyla ilgileniyor. Ancak gündemdeki bir isim için dünya devi devreye girdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 17:54 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 17:54
Trabzonspor ve Beşiktaş’a transferde kötü haber! Dünya devi devrede

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Bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor ve Beşiktaş'ta kadro yapılanması için kollar sıvandı. Hem bordo mavililer hem de siyah beyazlılar, zirve mücadelesi verecek bir oyuncu grubu oluşturmak istiyor.

Simon Banza (AA)Simon Banza (AA)

BANZA ZOR GİBİ

İki takımın da ortak noktası forvete yapmak istedikleri takviye. Fırtına'da Simon Banza'nın durumu net değil. Braga'nın yüksek bonservis beklentisi nedeniyle yola devam edilmeyebilir.

Kongolu futbolcunun takımına dönmesi daha olası gözüküyor. Ancak yönetim tüm şartları zorlayacak

Ciro Immobile (AA)Ciro Immobile (AA)

IMMOBILE GÖZDEN DÜŞTÜ

Sezon başında Beşiktaş'a imza atan Ciro Immobile de gelecek sene düşünülmüyor. Başkan Serdal Adalı, katıldığı bir programda; Ben Immobile'nin gelecek sezonun da parasını isteyecek kalitede bir insan olduğunu düşünmüyorum. Immobile dünyada tanınan, bilenen bu noktadan sonra paramı vermezseniz gitmem, gidecekse tabii..." ifadelerini kullanmıştı.

Ciro Immobile (AA)Ciro Immobile (AA)

İtalyan golcü ise bu açıklamalara; "Beşiktaş forması benim için çok büyük bir anlam taşıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında, büyük bir heyecan ve mutlulukla İstanbul'a geldim. Sezonun geri kalan kısmı için motiveyim ve gelecek yıl adına daha da motiveyim. Böylesine köklü ve saygın bir kulübün parçası olmak, her gün bana ekstra motivasyon sağlıyor. Tek isteğim, Beşiktaş için mücadele etmek ve bu kutsal formayı en iyi şekilde temsil etmek." sözleriyle yanıt vermişti.

Ebere Paul Onuachu (REUTERS)Ebere Paul Onuachu (REUTERS)

İLK HEDEF ONUACHU

Hem Trabzonspor hem de Beşiktaş'ın gündemdeki ilk ismi Ebere Paul Onuachu. Nijeryalı yıldız daha önce bordo mavili formayla gösterdiği başarıyla adından söz ettirmiş ve 17 kez ağları sarsmıştı.

Southampton'ın küme düşmesi sonrasında takımdan ayrılmasına izin verilen 2.01 metre boyundaki yıldız için flaş bir gelişme yaşandı.

Ebere Paul Onuachu (AP)Ebere Paul Onuachu (AP)

AJAX DEVREYE GİRDİ

Hollanda basınında yer alan habere göre Francesco Farioli'nin yönettiği Ajax, dev forveti listesine ekledi. Listede ayrıca Göztepeli Romulo da bulunuyor.

Amsterdam temsilcisinin Şampiyonlar Ligi faktörüyle daha avantajlı olabileceği ifade edildi.

Onuachu bu sezon 26 maçta 4 kez ağları sarsıp 1 asist yaptı.

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