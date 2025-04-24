Trabzonspor ve Beşiktaş’a transferde kötü haber! Dünya devi devrede

Ciro Immobile (AA)

İtalyan golcü ise bu açıklamalara; "Beşiktaş forması benim için çok büyük bir anlam taşıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında, büyük bir heyecan ve mutlulukla İstanbul'a geldim. Sezonun geri kalan kısmı için motiveyim ve gelecek yıl adına daha da motiveyim. Böylesine köklü ve saygın bir kulübün parçası olmak, her gün bana ekstra motivasyon sağlıyor. Tek isteğim, Beşiktaş için mücadele etmek ve bu kutsal formayı en iyi şekilde temsil etmek." sözleriyle yanıt vermişti.